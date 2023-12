Roma-Fiorentina 1-1, voti e pagelle: “Senza Dybala si spegne la luce, Duncan instancabile”

Pareggio, nervosismo, espulsioni e polemiche nel big match tra Roma e Fiorentina che si dividono la posta e continuano a lottare per il quarto posto.

Le pagelle della Roma

Rui Patricio 6,5: Risponde presente con buone parate e ottime uscite, una delle quali su Nzola davanti alla porta, con gentile concessione dell’attaccante che manca la conclusione.

Mancini 6: Solita prova attenta e muscolare. Mette molto carisma, soprattutto nell’ultimo spezzone di gara dove c’è solo da difendere.

Llorente 5,5: Perde il duello aereo con Martinez Quarta sul gol del pareggio Viola. Prova non malvagia, ma la disattenzione sull’argentino pesa.

N’Dicka 6: Partita ordinata e senza troppi errori. Sembra sempre abbastanza sicuro e regge l’urto.

Kristensen 6: Buon primo tempo, nel secondo cala di intensità, ma riesce a dedicarsi in maniera ottima alla fase difensiva.

Cristante 6: Partecipa al gol del vantaggio e lotta a tutto campo in una partita molto fisica e a lunghi tratti nervosa.

Paredes 5: Dovrebbe mettere ordine a centrocampo, invece fa più disordine che altro. Arriva anche l’ennesimo cartellino giallo per un intervento esageratamente vigoroso. Tanti errori e poche note positive.

Zalewski 4,5: Stenta a entrare nel match, ma poi diviene decisivo in negativo con due ammonizioni che lo mandano sotto la doccia prima del tempo, vanificando le possibilità della Roma di mantenere il vantaggio.

Dybala 7: Altro guaio muscolare dopo un mese a dir poco perfetto che gli è valso il titolo di MVP della Serie A a Novembre. Fa tutto ciò che deve in 25 minuti e confezione un’azione da antologia che porta al gol Lukaku. Lo scontro con Arthur lo costringe al ritiro. (Dal 25′ Azmoun 6: Prova a dare il suo contributo, poi è anche lui sfortunato ed esce per infortunio. Dal 62′ El Shaarawy 5,5: Non impatta nel match).

Pellegrini 5: Ancora lontano dalla miglior forma fisica e dalla sua migliore versione. La prestazione è impalpabile e spesso sembra fuori dal gioco. (Dall’85’ Bove SV).

Lukaku 6: Pronti, via e raccoglie l’assist di Dybala per siglare il vantaggio, poi la partita si fa più difficile. Lotta con la difesa Viola fino al fin troppo vigoroso fallo su Kouamè che gli costa un ingenuo cartellino rosso.

Josè Mourinho 5,5: L’inizio è ottimo, poi la Roma subisce il palleggio della Fiorentina riuscendo comunque a difendere bene. Nel secondo tempo, però, è troppo evidente l’uso delle maniere forti con tanti falli che spezzettano il gioco e poca qualità dal momento in cui è uscito Dybala. Pareggio comunque importante, “festeggiato” con un silenzio stampa.

Le pagelle della Fiorentina

Terracciano 6: Non ha colpe sul gol di Lukaku, poi ha poco da fare.

Kayode 6: Inizio un po’ timido di match, poi alla lunga si dimostra molto utile. Tiene botta sulla fascia e fa espellere Zalewski. (Dall’81’ Maxime Lopez SV).

Martinez Quarta 6,5: In realtà non sembra essere il migliore della fase difensiva e sul gol di Lukaku poteva fare meglio, ma il suo ruolo di jolly nell’area di rigore avversaria è fin troppo prezioso. Il gol che vale il pari ha un alto peso specifico.

Ranieri 6,5: Partita attenta e di grande spessore. Con Dybala sembrava soffrire di più rispetto a Lukaku. Se la cava benissimo.

Biraghi 5,5: Ha voglia, ma pochissima precisione. Tanti cross tentati, ma molti sono impossibili da ricevere.

Arthur 6,5: Il metronomo della Fiorentina. Ogni azione passa dai suoi piedi e trasmette calma ai compagni. Grande protagonista del match.

Duncan 7: E’ instancabile. Svolge un lavoro di quantità enorme e in entrambe le fasi è un calciatore chiave. Salva un gol già fatto in area di rigore Viola e lotta con coraggio contro tutto e tutti trasformando le azioni difensive in offensive. La sorpresa più grande della stagione di Italiano.

Ikonè 5,5: Vive di fiammate. All’inizio del match sbaglia moltissimo, nel secondo tempo è più apprezzabile con buone giocate e passaggi, ma non basta. (Dal 72′ Nico Gonzalez 6: Non è al meglio, ha pochissimi palloni giocabili).

Bonaventura 6,5: Gioca con assoluta eleganza e crea dal nulla le migliori occasioni Viola, prima con un passaggio da capogiro per Nzola, che non sfrutta, poi con la traversa colpita. Non gradisce la sostituzione. (Dal 77′ Sottil SV).

Kouamè 6: Primo tempo da dimenticare, nel secondo partecipa a due situazioni chiave, ovvero l’assist per Quarta e l’espulsione di Lukaku.

Nzola 5,5: Si muove bene e nel gioco con i compagni è più che apprezzabile, peccato che pesi come un macigno quel gol sbagliato a tu per tu con Rui Patricio. E’ sempre poco cattivo in area di rigore.

Vincenzo Italiano 6: La Fiorentina gioca bene e pareggia un match contro una big, rompendo il trend di sconfitte. Nonostante ciò, era lecito pensare a un risultato più importante dopo le due espulsioni della Roma. Un buon pareggio ma che non esalta una squadra con tante idee, ma pochissima qualità in attacco.