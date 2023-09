Roma-Empoli 7-0, Mourinho: “Risultato troppo ampio, ma abbiamo giocato per vincere con tranquillità”

Il tecnico portoghese ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro l’Empoli.

E’ una Roma schiacciasassi quella che, allo Stadio Olimpico, ha demolito con 7 gol l’Empoli di Paolo Zanetti.

I giallorossi festeggiano la prima vittoria della stagione riscoprendosi squadra capace di dominare il gioco e di poter fare affidamento ai propri terminali offensivi.

Oltre la doppietta di Dybala, c’è, infatti, da registrare il doppio assist di Belotti e la prima rete in giallorosso di Romelu Lukaku. Nonostante ciò, non tutti i calciatori si ritrovano nella condizione migliore per poter condurre più partite ed è proprio questo che Josè Mourinho spiega in conferenza stampa.

Il tecnico portoghese parte con l’analisi della partita: “Abbiamo giocato bene, ma il risultato è troppo ampio, non abbiamo fatto una partita da 7-0, ma per vincere con tranquillità”.

Il focus si sposta subito sulla condizione fisica dei calciatori: “Non tutti i calciatori in rosa possono giocare ad alta intensità per 90 minuti. Paredes? Deve migliorare la sua condizione, ha qualità importanti, ma deve crescere. N’Dicka? Non aveva mai giocato, nel primo tempo ho fatto un po’ di fatica a guidarlo, poi è andato bene. Ha presenza, gamba, costruzione ed è veloce. Aouar? Era un punto interrogativo, aveva noie al muscolo infortunato e non potevamo rischiarlo”.

Lo Special One ha parlato anche di Romelu Lukaku: “E’ stato perfetto, ha segnato ed è uscito felice. Dobbiamo imparare a giocare con lui e lui deve imparare a giocare con noi, ma serve comunque tempo. Romelu è felice qui e a lui piace vincere. L’Inter? Non credo abbiano motivo di arrabbiarsi visto che hanno vinto il derby 5-1. Devono essere felici che il loro ex mister aveva bisogno di Lukaku”.

C’è anche una polemica sul calendario della Roma: “Abbiamo tante partite e solo tre centrali difensivi. Siamo anche sfortunati perché per esempio l’Atalanta gioca giovedì e lunedì, noi la domenica. Forse nella Lega qualcuno non è innamorato di me”.