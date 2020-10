Roma, Diawara: “Sono positivo al Covid-19, ma mi sento bene”

Il tampone del centrocampista guineano svolto durante il ritorno con la Nazionale è risultato positivo

Il Covid-19 colpisce ancora la Roma. Amadou Diawara è infatti positivo al Coronavirus. Il centrocampista guineano si è sottoposto al tampone durante la sosta della Nazionale, già colpita dal Covid. Negli ultimi giorni l’elefante nazionale si è infatti ritrovata costretta a fare i conti con cinque positivi, tra i quali anche Naby Keita.

Ad annunciare la positività è stato lo stesso ex Bologna e Napoli con un post su Instagram: “Ciao a tutti, stamattina ho effettuato il tampone di rientro dalla Nazionale, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19. Voglio rassicurare tutte le persone che mi conoscono, per fortuna mi sento bene, ma come ovvio dovrò rispettare il periodo di quarantena. Spero di poter tornare a disposizione del mister il prima possibile!“, ha scritto il 23enne.

NIENTE CONTATTO – La squadra di Paulo Fonseca – che domani tornerà ad allenarsi dopo i tamponi di oggi – non ha niente da temere. Come riporta tuttomercatoweb.com, infatti, Diawara non ha avuto nessun contatto col gruppo squadra. Il rientro a Trigoria è previsto tra 14 giorni. Minimo.

