Roma, De Rossi inizia la carriera da allenatore: entra nella scuderia di Lucci

View this post on Instagram

|🤝WELCOME TO OUR FAMILY Un orgoglio averti nella nostra famiglia, un privilegio lavorare con te. benvenuto Daniele De Rossi!🔜 • A pride to have you in our family, a privilege to work with you. Welcome Daniele De Rossi! 🔜 • #welcome#danielederossi#roma#mister#ddr#energy#italia#worldchampion#alessandrolucci#star#football#seriea#news#ddr16#derossi#graphic#amazing#work#soccer#argentina#bocajuniors#best#buenosaires#worldsocceragency#feeling#calciomercato#family#WSA