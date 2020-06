Roma, clamoroso: sospeso Petrachi! De Sanctis promosso ds

La Roma ha deciso di sospendere il ds Petrachi dopo le liti continue con il presidente Pallotta, che ha promosso De Sanctis in attesa di ufficializzare il licenziamento dell’ex Torino

Sono ore febbrili in quel di Trigoria. Mentre la squadra lavora alacremente per prepararsi al meglio al ritorno in campo e la ripresa del campionato dopo il lungo stop forzato per la pandemia Coronavirus, succede di tutto in sede dirigenziale.

Infatti, dopo le voci dei giorni scorsi sul possibile licenziamento per giusta causa, la Roma ha provveduto a sospendere Gianluca Petrachi, promuovendo Morgan De Sanctis come nuovo direttore sportivo, che sarà supervisionato da Franco Baldini.

La causa di questo improvviso divorzio è da ricercarsi in una lite pesantissima nei giorni scorsi tra Petrachi e il presidente James Pallotta, dovuta a divergenze e visioni differenti nel possibile progetto futuro.

Il tutto, infatti, nasce anche dal fallimento della trattativa per la cessione della società a Dan Friedkin, che di fatto obbligherà, soprattutto in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League, cosa più che probabile, ad agire in maniera diversa sul mercato.

In tal senso, sarà obbligatorio per la Roma cedere qualche giocatore per registrare in bilancio plusvalenze, seppur cercando di trattenere i propri giocatori migliori.

Inoltre, al centro della discussione è stata posta anche la questione relativa a Pedro, che Petrachi aveva praticamente in mano a parametro zero, operazione sospesa da Pallotta, che non vuole oberare il bilancio con un altro ingaggio importante.

Infine, anche le parole di Pallotta positive nei confronti della dirigenza, nelle quali però dimenticava probabilmente appositamente di nominare Petrachi, hanno portato a questa separazione definitiva, seppur per il comunicato ufficiale si dovrà aspettare qualche settimana.

