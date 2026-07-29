Roma, Castro è il colpo da 35 milioni: fisico, pressione e gol per Gasperini

Castro - Stadiosport.it

La Roma ha deciso di investire con forza su Santiago Castro, centravanti argentino del Bologna scelto per rinnovare l’attacco di Gian Piero Gasperini. L’operazione vale circa 35 milioni di euro e coinvolge anche Artem Dovbyk, destinato a percorrere la strada opposta verso l’Emilia.

La Roma investe sul centravanti argentino

L’accordo tra Roma e Bologna prevede il trasferimento di Castro nella Capitale per una cifra vicina ai 35 milioni di euro, ai quali potrebbero aggiungersi bonus e una percentuale sulla futura rivendita.

Nell’operazione rientra anche il passaggio di Dovbyk al Bologna in prestito con diritto di riscatto. L’attaccante ucraino non era più considerato centrale nel nuovo progetto tecnico, mentre Castro è stato indicato da Gasperini come un profilo adatto a costruire un reparto offensivo più dinamico.

La Roma non ha quindi acquistato soltanto un’alternativa a Donyell Malen. Castro può diventare una soluzione differente per caratteristiche, intensità e capacità di partecipare alla manovra, permettendo all’allenatore di utilizzare anche due attaccanti contemporaneamente.

Un attaccante che lavora anche lontano dall’area

Nato il 18 settembre 2004, Castro è un centravanti compatto, aggressivo e dotato di una struttura fisica importante. Il Bologna lo indica come un attaccante alto 1,78 metri e dal peso di circa 86 chilogrammi, numeri che spiegano la sua capacità di proteggere il pallone e resistere al contatto con i difensori.

Il suo contributo non si limita alla conclusione. L’argentino viene spesso incontro per ricevere spalle alla porta, difende il possesso e cerca l’appoggio verso i centrocampisti o gli esterni. Subito dopo lo scarico attacca nuovamente lo spazio, cercando di liberarsi all’interno dell’area.

Questa mobilità lo rende particolarmente utile contro le squadre che difendono alte. Castro può attirare un centrale lontano dalla posizione, aprire un corridoio per un compagno oppure muoversi rapidamente alle spalle della linea difensiva.

Un’altra qualità importante è la pressione. L’ex Vélez non aspetta passivamente il pallone, ma attacca i difensori nella fase di costruzione e prova a recuperare il possesso vicino alla porta avversaria. Si tratta di un comportamento molto vicino alle richieste abituali di Gasperini.

Come può giocare nella Roma di Gasperini

La soluzione più immediata vede Castro utilizzato come riferimento centrale nel 3-4-2-1, con due giocatori offensivi alle sue spalle. In questa posizione avrebbe il compito di occupare i difensori, proteggere i palloni verticali e creare spazio per gli inserimenti dei trequartisti.

L’argentino può però essere impiegato anche accanto a Malen. I due possiedono caratteristiche differenti ma compatibili: Castro preferisce lavorare centralmente e affrontare il contatto fisico, mentre Malen può muoversi con maggiore libertà, partire leggermente più largo e attaccare gli spazi lasciati liberi.

Una possibile interpretazione tattica è quindi il passaggio a un 3-4-1-2, con Castro come punta più fisica e Malen libero di muoversi intorno a lui. Non sarebbe una coppia completamente statica, perché entrambi sanno alternare movimenti incontro e attacchi in profondità.

Castro offre inoltre una soluzione utile quando la Roma deve difendere il vantaggio. La sua capacità di trattenere il pallone può aiutare la squadra a risalire, guadagnare metri e consentire agli esterni di accompagnare l’azione.

I numeri non raccontano tutto il suo valore

Durante la sua esperienza al Bologna, Castro ha mostrato una crescita costante. L’attaccante argentino ha totalizzato 105 presenze, 22 gol e 11 assist nelle competizioni disputate con la formazione rossoblù, acquisendo esperienza anche nelle coppe europee.

Il rendimento realizzativo non è ancora quello di un centravanti da oltre venti gol a stagione, ma la Roma ha investito soprattutto sulla possibilità di crescita. Castro ha ancora 21 anni, conosce già la Serie A e dispone delle caratteristiche atletiche e tecniche richieste dal nuovo allenatore.

Il suo lavoro facilita anche quello dei compagni. Un attaccante capace di pressare, difendere il pallone e trascinare fuori posizione i centrali può risultare decisivo anche nelle partite in cui non riesce a segnare.

Un investimento pensato anche per il futuro

La cifra vicina ai 35 milioni rende Castro uno degli investimenti più importanti del mercato romanista. Il costo è elevato, ma riguarda un calciatore giovane, già abituato al campionato italiano e con margini di miglioramento ancora significativi.

Nel febbraio 2026 il Bologna aveva prolungato il suo contratto fino al 30 giugno 2030, rafforzando la propria posizione durante la trattativa e rendendo inevitabile un’offerta consistente da parte della Roma.

Gasperini avrà il compito di trasformare il potenziale dell’argentino in una produzione offensiva più continua. La Roma gli chiederà gol, ma anche pressione, sacrificio e partecipazione alla manovra.

Castro rappresenta quindi una scelta precisa: non un centravanti fermo ad aspettare il cross, ma un attaccante disposto a muoversi, lottare e creare spazi. Esattamente il tipo di giocatore sul quale Gasperini ha spesso costruito la crescita delle proprie squadre.