La Roma accelera per il nuovo attacco di Gasperini.

CALCIOMERCATO GIALLOROSSO – Ore decisive per la nuova Roma targata Gian Piero Gasperini. La dirigenza capitolina sta spingendo sull’acceleratore per regale al tecnico piemontese i rinforzi offensivi richiesti sugli esterni. Tra trattative a oltranza, scadenze fissate per evitare estenuanti soap-opera di mercato e suggestive suggestioni internazionali, ecco il quadro completo dell’attacco giallorosso.

Nusa in pole position: la dead-line e la spinta dal mercato tedesco

Il nome in cima alla lista dei desideri resta quello di Antonio Nusa, gioiello norvegese in forza al RB Lipsia. La Roma ha già ottenuto il gradimento del giocatore, pronto a tuffarsi nella nuova avventura in Serie A.

Tuttavia, la società giallorossa ha impresso una netta accelerata alla trattativa, fissando una vera e propria dead-line per chiudere l’operazione. L’obiettivo è chiaro: evitare “telenovele” estive infinitamente lunghe e garantire a Gasperini l’esterno nei tempi stabiliti.

A favorire l’incastro sull’asse Roma-Lipsia potrebbe essere proprio il mercato in entrata del club tedesco: l’imminente arrivo di Saïd El Mala al Lipsia rischia di ridurre gli spazi per Nusa, spingendo ulteriormente il talento norvegese verso la Capitale.

L’intreccio Rashford e le alternative: da Adingra a Diego Moreira

Mentre la pista Nusa resta calda, sottotraccia si sviluppano scenari di alto livello ed opzioni di ripiego già pronte nel mirino della dirigenza:

La suggestione Marcus Rashford: Negli ultimi colloqui sull’asse Roma-Manchester United (con i Red Devils interessati a Manu Koné), è spuntata la clamorosa idea Rashford. Un’operazione complessa legata soprattutto all’ingaggio dell’inglese, ma che resta sullo sfondo come una delle opzioni più affascinanti dell’estate.

Negli ultimi colloqui sull’asse Roma-Manchester United (con i Red Devils interessati a Manu Koné), è spuntata la clamorosa idea Rashford. Un’operazione complessa legata soprattutto all’ingaggio dell’inglese, ma che resta sullo sfondo come una delle opzioni più affascinanti dell’estate. Il piano B Simon Adingra: Qualora l’affare Nusa dovesse subire un rallentamento improvviso dopo la scadenza del termine fissato, la Roma mantiene vivi i contatti per Simon Adingra, esterno ivoriano di proprietà del Sunderland.

Qualora l’affare Nusa dovesse subire un rallentamento improvviso dopo la scadenza del termine fissato, la Roma mantiene vivi i contatti per Simon Adingra, esterno ivoriano di proprietà del Sunderland. L’opzione Diego Moreira: Tra i profili attenzionati dall’area tecnica figura anche il nome di Diego Moreira, pista seguita con attenzione per completare la batteria dei due esterni d’attacco richiesti da mister Gasperini.

I prossimi giorni saranno cruciali: la Roma ha tracciato la strada e attende le risposte definitive per completare il tridente da consegnare a Gasperini.