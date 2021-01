Roma: caso ammutinamento a Trigoria?

Ore burrascose in casa Roma: la pesante sconfitta nel derby contro la Lazio e l’eliminazione in Coppa Italia patita a beneficio dello Spezia, hanno avuto un impatto destabilizzante sull’intero ambiente, tant’é che la squadra ieri si é “ammutinata“, rifiutandosi di sostenere l’allenamento previsto al centro sportivo di Trigoria.

Nel corso di tutta la mattinata é andato in scena invece un duro confronto tra giocatori e staff tecnico, durato circa tre ore in base a quanto riporta il Corriere dello Sport. Oggetto della discussione, l’allontanamento di Gianluca Gombar, ex team manager della squadra, “punito” per la vicenda delle sei sostituzioni in Coppa Italia contro lo Spezia, che sarebbe comunque costata la sconfitta a tavolino ai capitolini.

Dagli ambienti giallorossi assicurano peró che ci sarebbe dell’altro: dissidi interni tra un calciatore e un membro dello staff tecnico per una questione personale. Fatto sta che, ad essere penalizzato piú di tutti, é stato Fonseca. Sceso in tuta per affrontare l’allenamento, il tecnico portoghese ha dovuto posticipare la sessione al pomeriggio visto l’ostracismo della squadra, rimasta negli spogliatoi.

Una situazione spiacevole che rischia dI minare la serenità già labile della squadra giallorossa. Domani cI sarà la gara di campionato contro lo Spezia: doppia opportunità per prendersi una rivincita immediata provare a voltare pagina.

