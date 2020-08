Roma: Carles Perez e Bruno Peres positivi al Coronavirus

Dopo Antonio Mirante altri contagiati in casa Roma. Carles Perez e Bruno Peres sono infatti risultati positivi al Coronavirus. Slitta il primo allenamento stagionale.

Ancora notizie di positività al Coronavirus in casa Roma. Dopo l’annuncio di qualche giorno fa da parte di Antonio Mirante, ora anche altri due calciatori della prima squadra giallorossa sono risultati positivi ai test del Covid-19. Si tratta di Carles Perez e Bruno Peres. Lo spagnolo e il brasiliano, di rientro dalle rispettive vacanze passate in Spagna e Sicilia, hanno fatto sapere, tramite i propri profili Instagram, di essere risultati positivi al Coronavirus. Entrambi hanno comunicato di essere già in isolamento e di non avere sintomi. Questo il messaggio di Carles Perez pubblicato sul suo profilo Instagram:

Due giorni fa per controllare il mio stato di salute prima di iniziare la preparazione con il resto squadra ho fatto un tampone per il Covid 19. Oggi mi hanno comunicato il risultato che purtroppo è positivo. Fortunatamente mi sento molto bene e sono totalmente asintomatico, anche se come è logico dovrò restare in isolamento fino a quando il test non sarà negativo. Quando i medici me lo permetteranno mi unirò ai compagni per lavorare più motivato che mai. Un abbraccio e ci vediamo presto sul campo.

Roma, Carles Perez e Bruno Peres positivi al Coronavirus.

Questo invece quello pubblicato da Bruno Peres:

Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19 ma voglio far sapere a tutti che sto bene e che non ho sintomi. Ora rispetterò i giorni di isolamento ma non vedo l’ora di poter iniziare a lavorare con il resto della squadra in vista dell’inizio di stagione. Ci vediamo presto e sempre Forza Roma!

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS