Roma: campionato finito per Pellegrini, ma recupera per il Siviglia

Il centrocampista giallorosso è uscito anzitempo nella vittoria casalinga contro la Fiorentina di domenica

Ritrovata la strada della vittoria, nel cammino che porta alla fine del campionato la Roma si è trovata davanti un ostacolo importante: lo stop di Lorenzo Pellegrini. Nel corso del secondo tempo della vittoria di domenica scorsa contro la Fiorentina, il centrocampista giallorosso è stato costretto ad abbandonare in anticipo il terreno di gioco. Fatale è stato uno scontro (involontario) con il difensore viola Milenkovic, autore anche del momentaneo pareggio. Gli esami svolti subito dopo la quinta vittoria di fila, hanno portato alla luce la frattura del setto nasale.

RECUPERO – Una frattura che è stata subito ricomposta dall’intervento svolto ieri mattina a Villa Stuart. Una frattura che però non permetterà al classe ’96 di scendere ancora in campo per le due trasferte di Torino, ultimi impegni di campionato.

Se però il campionato è andato, lo stesso non si può dire (o quantomeno non si vuole) per l’Europa League. Lo stop previsto è circa di una settimana, ma a Trigoria sperano che il numero 7 possa riprendere ad allenarsi quanto prima. Magari proprio in tempo per il 6 agosto, quando a Duisburg i giallorossi affronteranno il Siviglia negli ottavi di Europa League.

DOMINO – Eppure in questa situazione c’è chi potrebbe trarne un vantaggio. Ad esempio Nicolò Zaniolo. Se per l’Europa League dovesse recuperare, Pellegrini molto probabilmente verrà arretrato a centrocampo, dove Jordan Veretout (eroe contro l’ex Fiorentina) sarà indisponibile per squalifica. A dare man forte a capitan Dzeko, dunque, potrebbe essere il classe ’99, magari con Mkhitaryan o Perez.

Per non arrivare impreparato al cruciale impegno con il Siviglia, già a partire da domani contro il Torino (salvo) Fonseca proverà Perez e Zaniolo dietro Dzeko, scrive Il Messaggero.

