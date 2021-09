Roma, calciomercato estate 2021: tabellone trasferimenti con acquisti, cessioni, rosa aggiornata e 11 titolare

Tutti i trasferimenti del calciomercato estivo 2021 della Roma con acquisti cessioni e la probabile formazione titolare.

Aria di cambiamento per la Roma già dalla fine dell’inizio campionato. Che l’addio di Paulo Fonseca fosse già scritto sembrava chiaro, ma nessuno si sarebbe aspettato il nuovo allenatore. Tutti davano per favorito Maurizio Sarri ma, a sorpresa, la Roma, quasi di nascosto ,ha chiuso un poco tempo la trattiva che ha portato José Mourinho alla capitale. Lo Special One è arrivato in punta di piedi nella Roma.

Con il nuovo allenatore portoghese, l’assetto della squadra è cambiato totalmente. Il cambiamento più evidente è stato in attacco. Edin Dzeko ha salutato Trigoria per partire in direzione Milano, sponda nerazzurra. La cessione ha fatto davvero male ma i giallorossi hanno preso un sostituto che non farà rimpiangere il bosniaco.

La Roma ha acquistato Tammy Abraham dal Chelsea per una cifra attorno ai 40 milioni di euro. L’attaccante inglese è stato determinante contro la Fiorentina fornendo due assist per i gol Veretout. Oltre Abraham, la Roma ha acquistato anche Eldor Shomurodov dal Genoa. L’uzbeko è arrivato per una cifra di 17,5 milioni di euro più bonus, firmando un quadriennale. Saranno loro i punti di riferimento per il nuovo attacco.

Cambia anche l’estremo difensore. Con l’addio di Pau Lopez al Marsiglia, per la porta Mourinho ha scelto un suo connazionale: Rui Patricio. L’ex Wolverhampton è arrivato in Italia per una cifra attorno ai 11,5 milioni di euro. Nuovo volto anche per la difesa con Matías Viña dal Palmeiras per una cifra sui 13 milioni di euro a titolo definitivo.

Poche le cessioni da parte del club giallorosso. Oltre a Dzeko anche Alessandro Florenzi che, dopo il prestito al PSG, è passato con la stessa formula al Milan. Anche Justin Kluivert che ha firmato col Nizza . L’accordo prevede il diritto di opzione in favore del Nizza, che si trasforma in obbligo al verificarsi di determinate situazioni sportive, per l’acquisizione a titolo definitivo per 15 milioni di euro.

Addio anche per Javier Pastore che ha avuto un’annata davvero sfortunata in giallorosso non riuscendo mai ad incidere. L’argentino ora è svincolato così come anche Pedro che è passato dai rivali della Lazio a zero. Cessioni minori quelle ricavate della vendita di Antonucci, Bianda e Coric.

L’ampia rosa permetterà alla Roma di fronteggiare su tre competizioni, così come anche la Conference League. La squadra di José Mourinho rimane sempre la favorita per la competizione. Buono anche l’inizio in campionato con già sette reti in tre partite.

Acquisti:

Rui Patricio (Por, Wolverhampton, D)

Shomurodov (Att, Genoa, D),

Viña (Dif, Palmeiras, D)

Abraham (Att, Chelsea, D)

Cessioni:

Dzeko (a, Inter

Florenzi (Dif, PSG, FP)

Pedro (a, Lazio)

PauLopez (p, Marsiglia)

Kluivert (a, Nizza)

Rosa:

PORTIERI: Daniel Fuzato Rui Patricio

DIFENSORI: Riccardo Calafiori, Yildirim Mert Cetin, Federico Fazio, Roger Ibanez, Rick Karsdorp, Marash Kambulla Gianluca Mancini, Bryan Reynolds, Davide Santon, Chris Smalling, Leonardo Spinazzola, Matías Viña

CENTROCAMPISTI: Bryan Cristante, Amadou Diawara, Henrikh Mkhitaryan, Lorenzo Pellegrini, Jordan Veretout. Gonzalo Villar del Fraile, Nicolò Zaniolo

ATTACCANTI: Tammy Abraham , Stephan El Shaarawy, Borja Mayoral, Carles Perez, Eldor Shomurodov

Formazione tipo:

FORMAZIONE TIPO

(4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Viña ; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham

Migliori Bookmakers AAMS