Roma-Cagliari, le dichiarazioni pre-partita di Josè Mourinho: “Dopo la Juve ho dovuto rimotivare i ragazzi”

Il tecnico portoghese ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Cagliari.

La Roma torna in campo con il solo ed unico obiettivo di trovare i primi punti del proprio girone di ritorno iniziato con due sconfitte brucianti contro Milan e Juventus.

Allo Stadio Olimpico di Roma, sarà il Cagliari a provare a fare uno scherzetto ai giallorossi. La squadra di Mazzarri arriva al confronto con ben 6 punti in 2 partite e con la voglia di sovvertire una classifica non felice.

Proprio per questo Josè Mourinho, tecnico dei giallorossi, vuole una Roma concentrata al massimo e motivata al raggiungimento della vittoria.

Lo stesso Special One ha evidenziato, in conferenza stampa, come non è stato affatto semplice digerire la sconfitta rocambolesca contro la Juventus dichiarando di aver lavorato tutta la settimana per ridare motivazione ed entusiasmo ai giocatori.

La squadra era arrabbiata per aver subito la rimonta dei bianconeri e il portoghese ha provato a trasformare questa rabbia in volontà di vittoria.

Intanto, a Roma è arrivato Sergio Oliveira, acquisto che è stato accolto con grande felicità da Mourinho che si è detto incredulo di aver potuto portare a casa un centrocampista di grande talento da una squadra come il Porto.

Il centrocampista ha personalità ed esperienza e potrà essere subito importante per la Roma, già dalla sfida contro il Cagliari.

Dopo questo arrivo, Mourinho non si aspetta altri acquisti e pensa solo alla sfida contro i sardi che sono in difficoltà, per quanto riguarda la classifica, ma in salute se vediamo gli ultimi risultati. L’allenatore capitolino non pensa che il Cagliari finirà la stagione in zone basse di classifica, dicendo che le difficoltà ottenute saranno rapidamente superate dai rossoblu.

Per quanto riguarda gli indisponibili, El Shaarawy sarà valutato poche ore prima del match, così come Smalling e Karsdorp che non si sono allenati a causa del Covid-19.

