Roma-Cagliari, De Rossi: “Dybala? Giusto faccia di testa propria, Renato Sanches c’è, Smalling? Aspettiamo le prossime partite”

Il tecnico giallorosso ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro la squadra di Ranieri.

La Roma di Daniele De Rossi cerca la terza vittoria in tre partite da quando l’ex centrocampista giallorosso si è insediato sulla panchina dei capitolini e per farlo dovrà affrontare una “vecchia” conoscenza dello Stadio Olimpico, ovvero Claudio Ranieri.

Il Cagliari arriva al match contro i giallorossi con l’ambizione di trovare punti importanti per la lotta salvezza, mentre la Roma non vuole fermare il buon trend che sta permettendo agli uomini di De Rossi di riavvicinarsi alla zona Champions.

Proprio il tecnico giallorosso ha voluto parlare in conferenza stampa del match che attende i suoi ragazzi: “Ho un bellissimo legame con Ranieri, con lui ho passato alcuni dei momenti più emozionanti della mia carriera, ovvero la corsa Scudetto contro l’Inter e i miei ultimi mesi da calciatore giallorosso. Ho grandi ricordi con Ranieri e lui è un uomo intelligente, è bellissimo parlare con lui. Mi farà piacere ritrovarlo e spero di batterlo”.

Sui suoi calciatori: “Renato Sanches lo vedo tranquillo, sta bene. Smalling è un po’ più dietro, ma vedremo se potrò convocarlo nelle prossime partite, con Inter o Feyenoord. C’è anche Aouar e poter ruotare tanti giocatori è un vantaggio per me. Le squadre forti hanno giocatori forti ed è un bene che ci siano anche calciatori con caratteristiche differenti. Ho avuto buone risposte dalla squadra, la settimana è stata intensa e ricca di lavoro. Mi piace vederli così. Sono ragazzi svegli”.

Su Paulo Dybala: “Ci sono giocatori che hanno un talento differente e devi dargli un pochino di libertà in più. Uno di questi è Dybala. Paulo deve abbassarsi, deve poter girare per il campo facendo di testa sua perché riesce a far partire le nostre azioni e ispirare i compagni. Anche per i compagni è utile, perché sanno che il loro compito è quello di occupare determinati spazi e farsi trovare pronti. Ho giocato venti anni con Totti, nessuno gli diceva cosa doveva fare e dove doveva andare. Se hai un giocatore di talento, è giusto che faccia di testa propria”.