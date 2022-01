Roma-Cagliari 1-0, voti e pagelle: “Decide Sergio Oliveira. Mkhitaryan e Rui Patricio protagonisti”

Mourinho festeggia i primi tre punti dell’anno con una vittoria di misura contro il Cagliari.

Basta un calcio di rigore per decidere un match che nonostante abbia visto primeggiare le tinte giallorosse, è sempre stato in bilico.

La Roma festeggia i primi tre punti dell’anno grazie alla realizzazione del nuovo acquisto Sergio Oliveira che si presenta al (poco) pubblico dello Stadio Olimpico con una prestazione che incarna ciò che Mourinho e dirigenza vogliono da lui.

Il portoghese ha dato autorità, personalità ed esperienza al centrocampo e il rigore è solo la ciliegina su una prestazione di buon livello che dimostra l’importanza di questo acquisto.

Nonostante i due nuovi innesti siano stati davvero importanti (anche Maitland Niles è stato autore di una prestazione ottima), la Roma deve ringraziare il ritorno del miglior Mkhitaryan che sfoggia una prestazione di altissima caratura che ricorda le infinite qualità di un giocatore che, malgrado stia svolgendo un ruolo lontano dalla porta, non ha rivali quando è in giornata.

La Roma palleggia e prova a dominare il match, ma alla fine è il Cagliari a spaventare e avvicinarsi al gol del possibile pareggio, prima con Nandez che non riesce a controllare bene un pallone in area di rigore e poi con Joao Pedro che non trova la porta grazie alla straordinaria opposizione di Rui Patricio che si prende la copertina del match, coadiuvato dalla traversa.

Alla fine, Mazzarri deve accontentarsi di una prestazione comunque buona, ma i tre punti vanno ad una Roma a cui è bastato il minimo sforzo per ottenere il massimo risultato.

Le pagelle della Roma

Rui Patricio 7: Sembrava una giornata di riposo per il portiere della Roma, invece a 5 minuti dalla fine arriva il colpo che decide la partita. Parata importantissima e difficile su Joao Pedro.

Maitland-Niles 6,5: Nonostante l’assenza di Karsdorp, l’inglese raccoglie spiritualmente il testimone facendo tutto ciò che l’olandese ha sempre fatto in maniera eccelsa. Sgroppa a grande velocità sulla fascia e offre sempre un’alternativa all’attacco. (dal 94′ Keramitsis SV)

Mancini 6: Soffre nel secondo tempo, ma riesce a tenere botta, specie dal punto di vista fisico, ai due attaccanti del Cagliari.

Kumbulla 6: Discorso simile a Mancini: nel primo tempo pochissimo da segnalare, mentre nel secondo contribuisce alla costruzione del bunker difensivo.

Vina 5,5: Tra i giallorossi sembrava uno dei più stanchi. Vive di fiammate ma non conduce una partita esaltante.

Veretout 6: Partita ordinata del francese che “sacrifica” la sua verve offensiva per dare equilibrio alla squadra. (dal 94′ Bove SV)

Sergio Oliveira 7: Non poteva esserci miglior benvenuto per il portoghese che, con freddezza, si procura e trasforma il rigore che ha portato la Roma in vantaggio. Arcigno dal punto di vista fisico e lucido nelle giocate, l’ex Porto può far divertire la sua piazza.

Mkhitaryan 7: Sta prendendo sempre più i connotati di un centrocampista centrale e le prestazioni stanno tornando di alto livello. Non aggredisce l’area come lo scorso anno, ma dimostra enormi qualità come metronomo del gioco e della squadra.

Zaniolo 6: Grandissima fiammata nel secondo tempo dove supera mezzo Cagliari in slalom. Qui c’è tutta la qualità di un giocatore che, anche oggi, non è riuscito a metterlo sempre in mostra. (dal 86′ Karsdorp SV)

Abraham 6: Bene nelle sponde e nell’aiuto ai compagni, meno presente in fase offensiva, ma basta questo per ottenere la vittoria.

Afena-Gyan 6: Sempre nel vivo dell’azione e dimostra grande vivacità. Peccato che oggi non riesca nelle ultime giocate sbagliando spesso le scelte chiave. A tu per tu con Cragno, nel secondo tempo, poteva fare meglio. (dal 75′ Shomurodov 6: Entra per dare ampiezza alla squadra in un momento in cui bisogna solo difendere)

Josè Mourinho 6,5: La Roma dimostra di poter amministrare i match e nonostante qualche incertezza che poteva costare caro, la partita viaggia a tinte giallorosse. Sergio Oliveira si scopre subito decisivo, Mkhitaryan sta tornando ad alti livelli. Vedremo, adesso, dove potrà arrivare questa squadra.

Le pagelle del Cagliari

Cragno 6: Non può nulla sul rigore subito. Non ha colpe riguardo il risultato finale.

Zappa 6: Spinge sulla fascia in una personale lotta con Vina dove non sfigura. Qualche problema in più nell’arginare l’esuberanza di Afena ma la prestazione è buona.

Altare 6,5: Il migliore della fase difensiva sarda. Nonostante le voci di mercato, ha dimostrato di poter essere un valore aggiunto per questa rosa non facendosi sorprendere da un cliente scomodo come Abraham. (dal 88′ Gagliano SV)

Goldaniga 6,5: Un debutto di grande livello per un giocatore che ha svolto i primi allenamenti solo da mercoledì in poi. Corretto e preciso nel chiudere la porta ad Abraham, in primis, e compagni.

Carboni 6: Salvato dal VAR dopo l’intervento in area di rigore su Zaniolo, il difensore non si scompone e conduce una partita corretta e con pochi altri errori.

Marin 5,5: Il centrocampo della Roma lo costringe ad una partita di sacrificio nella propria metà campo e non riesce a dare una svolta al suo match.

Deiola 6: Incaricato da Mazzarri di dover sorvegliare Veretout. Il centrocampista non sempre riesce a reggere l’urto del reparto giallorosso, ma si fa apprezzare con una prova di buon livello.

Dalbert 4,5: Dal punto di vista offensivo è stato davvero poca roba, ma il peggio lo mostra in difesa. Giudicare l’intervento di mano, che regala alla Roma il rigore, goffo sembra un eufemismo. (dal 80′ Lykogiannis SV)

Gaston Pereiro 5: Scelto per dare qualità all’attacco, risulta totalmente l’opposto di quel che dovrebbe essere. Poco preciso e poco ispirato. (dal 69′ Nandez 6: Se da un lato è suo il pallone che poteva a Joao Pedro la possibilità del gol, dall’altro si divora una possibile azione gol a tu per tu con il portiere, controllando male).

Joao Pedro 6,5: Mai domo. Sembra dover uscire dal campo per infortunio, invece gioca e dimostra di essere la luce della formazione sarda. Sfiora il gol che gli viene negato solo da un grande Rui Patricio aiutato dalla traversa.

Pavoletti 5,5: Prova ad essere utile facendo valere il fisico, ma non è risolutivo per i suoi. Praticamente non tira mai in porta, nonostante le ripetute lotte contro i centrali giallorossi.

Walter Mazzarri 6: Come i punti conquistati in tre partite che, considerando il girone d’andata, sono comunque tanti. La squadra non sfigura contro un rivale di livello ben più alto e dimostra di essere in salute.

