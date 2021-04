Roma-Bologna Diretta TV-Streaming e Probabili Formazioni 11-02-2021

I giallorossi, dopo l’impresa di Amsterdam, tornano a pensare al campionato, dove c’è assolutamente bisogno di una vittoria contro un Bologna vicino alla salvezza, ma che non farà sconti.

Roma-Bologna Giornata 30 di Serie A. Stadio Olimpico di Roma, 11/04/2021 ore 18:00

Nonostante la vittoria di Amsterdam sia ancora un lieto ricordo nella memoria dei giocatori e dei tifosi della Roma, è giunta l’ora di resettare tutto e calarsi in un match che rischia di diventare decisivo per l’intero proseguo della stagione giallorossa.

Sono “bastate” tre partite giocate in maniera poco convincente o influenzate da qualche black out di troppo per portare quella che, poco tempo fa, era la terza forza del campionato a scendere al settimo posto.

La squadra di Fonseca ha disperato bisogno di rialzare la testa e guardare avanti per insidiare i posti nobili della classifica. L’obiettivo è ancora la Champions ma, vedendo la situazione attuale, sarà fatale rincorrere anche un’Europa League che rischia di svanire.

Servirà una Roma diversa da quella delle ultime uscite in Serie A, ma simile a quella vista ad Amsterdam con l’Ajax e servirà l’aiuto di tutti gli effettivi, anche degli infortunati prossimi al rientro.

Mkhitaryan è stato fondamentale fino al punto della stagione in cui il suo fisico non ha retto cedendo all’infortunio, ma ora sembra capace di poter rientrare e la Roma ne gioverà.

Di fronte, però, c’è un Bologna solido, costruito con un mix di grandi giocatori d’esperienza come Palacio, De Silvestri e altri, e tanti giovani di talento come Barrow e Skov Olsen.

I rossoblu sono in una situazione ottimale di classifica dove mancano pochi passi per festeggiare una salvezza che, attualmente, sembra tranquilla. Mihajlovic sta continuando a svolgere il giusto lavoro richiesto dalla società e il Bologna, sul campo, si è già dimostrato una squadra arcigna.

Dove vedere Roma-Bologna Diretta TV e Streaming

Sarà possibile vedere il match tra la Roma di Paulo Fonseca e il Bologna di Sinisa Mihajlovic, con calcio d’inizio programmato per le ore 18:00 domenica 11 aprile 2021, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il match dello Stadio Olimpico di Roma sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto della nostra Serie A come Sky Sport , Sky Sport Serie A.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV, che non ha bisogno di un abbonamento a Sky ma semplicemente dell’acquisto di un pacchetto, oppure si potrà sentire la diretta della partita via Radio su Rai Radio 1.

Le ultime sulle formazioni di Roma-Bologna

Sarà il ritorno in campo per Mkhitaryan?

I giallorossi meditano su un possibile turnover visto la dispendiosa settimana con ben 3 partite di grande importanza.

In difesa, Fazio è in vantaggio rispetto a Cristante e a centrocampo dovrebbe tornare titolare Gonzalo Villar.

Borja Mayoral prende posto come punta titolare, mentre sulla trequarti il discorso sarà rimandato a domani. C’è infatti la possibilità di rivedere in campo Mkhitaryan, quasi ristabilito dall’infortunio, ma in caso contrario sia Carles Perez che Pedro sono pronti.

Turno di riposo anche per Pellegrini, mentre è out per infortunio Spinazzola che fa posto al rientrante Karsdorp.

Il Bologna si presenta all’Olimpico con una formazione a trazione offensiva con Palacio unica punta e Barrow, Soriano e Skov Olsen subito dietro.

Rientra Skorupski, negativo al Covid, mentre la difesa, orfana di Tomiyasu e Hickey, si ridisegna con De Silvestri, Danilo, Soumaoro e Dijks.

Probabili formazioni di Roma-Bologna

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Fazio, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Bruno Peres; Carles Perez, Pedro; Borja Mayoral.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio.

Precedenti e statistiche di Roma-Bologna

Tra le prime 8, la Roma è la squadra che ha subito più gol (44) tra l’altro con solo un gol subito in meno rispetto al Bologna (45).

Meglio, invece, la fase offensiva degli emiliani che, tra le ultime 10, è la terza squadra che segna di più (39), anche se molto lontana dai numeri della Roma (53).

1-5 per i giallorossi nel precedente dell’andata.

Migliori Bookmakers AAMS