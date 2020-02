Roma, avversario ottavi Europa League: tutti i segreti del Siviglia

Eliminato il Gent, ora l’ostacolo europeo è il Siviglia dell’ex Monchi. Non è la squadra di una volta, ma resta un avversario pericoloso, forse uno dei peggiori che potesse capitare. La stella è Suso

Per il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League, tenutosi quest’oggi a Nyon, il destino si è divertito. Le urne hanno infatti scelto il Siviglia di Lopetegui, ma soprattutto dell’ex direttore sportivo giallorosso Monchi, come prossimo avversario per la Roma. L’andata è in programma per il 12 marzo in Spagna, mentre il ritorno una settimana dopo, il 19, all’Olimpico.

SE PUEDE- Nonostante non sia più quella squadra che dominava in Europa (League), il Siviglia resta un osso duro. Di sicuro non il migliore che potesse capitare agli uomini di Fonseca. Il passaggio del turno è compromesso? No, assolutamente. Come tutte le partite va giocata. Serviranno inevitabilmente ben altre prestazioni rispetto a quelle viste con il Gent se si vuole aprire un discorso di qualificazione. Il punto forte è la tecnica, ma la miglior Roma non è certo da meno.

Negli ultimi due precedenti contro squadre spagnole durante la fase a eliminazione diretta nelle coppe europee la Roma è sempre riuscita a passare il turno. Oltre allo storico successo contro il Barcellona nei quarti di Champions del 2018, c’è anche il successo con il Villareal nei sedicesimi di Europa League dell’anno prima, arrivato grande ad una tripletta di Dzeko all’andata in Spagna.

COME ARRIVERANNO- Il Siviglia si presenterà al primo match dopo la cruciale sfida contro l‘Atletico Madrid. Una gara che potrebbe influenzare enormemente l’atteggiamento con cui gli spagnoli si presenteranno. Sarà infatti uno scontro diretto per la Champions. Al momento la squadra di Simeone è terza, quella dell’ex CT della Spagna è quarta ma hanno gli stessi punti: 43. La Roma invece arriverà in terra iberica dopo aver affrontato l’ostica Sampdoria di Ranieri. Prima del ritorno, invece, i giallorossi avranno la trasferta contro il Milan. Il Siviglia, dal canto suo, avrà il derby con il Betis.

IL PROFILO- Fino a pochi anni fa quando si nominava il nome della squadra andalusa,veniva in mente quella squadra capace di fare incetta di Europa League negli ultimi anni. Cinque trionfi che hanno portato i Rojiblancos a diventare i primatisti di successi in questa competizione.

Dall’ultimo successo (arrivato nella stagione 2015-16 in finale contro il nascente Liverpool di Kloop) le cose sono decisamente cambiate. L’addio di Emery, passato al PSG, è coinciso con un calo di risultati. Ad inizio stagione, alla finale di Supercoppa europea persa con il Real Madrid in modo bizzarro (il Siviglia, allora allenato da Sampaoli, era in vantaggio per 2-1 nel recupero del secondo tempo prima di essere raggiunto sul finale di gara e poi battuto 3-2 ai supplementari) è seguita l doppia sconfitta (5-0 il totale) in Supercoppa di Spagna con il Barcellona. Quel campionato è pressoché anonimo (viene centrato il quarto posto) ed in Europa il Leicester di Ranieri conclude agli ottavi di Champions il sogno europeo.

Dalla stagione successiva (2017-18) iniziano ad arrivare piazzamenti più bassi rispetto al passato: settimo posto e, la scorsa stagione, il sesto. Il ridimensionato, dunque, è evidente.

Nonostante questo, però, il Siviglia resta una squadra scorbutica da affrontare, vista la grande tecnica presente nei suoi giocatori. Giocatori che, dall’arrivo di Lopetegui, salvo l’ultima partita con il Getafe (prossimo avversario dell’Inter) in cui è stato adottato il 3-4-3, si schierano con un 4-3-3 in cui il punto di riferimento è Suso, una delle tante conoscenze del campionato nostrano presenti in rosa.

FORMAZIONE TIPO- In porta c’è Vaclick, difesa composta da due terzini di grande spinta, in entrambe le fasi, come Reguillon a sinistra e Jesus Navas, capitano della squadra, a destra, ed entrambi a quota quattro assist. Al centro della difesa ci sono Koundé sul centro-destra e Carlos all’altro lato. A centrocampo c’è Fernando come centrale, mentre come interni ci sono due giocatori tecnici come l’ex Inter Banega, dai cui piedi passa gran parte della manovra, e Jordan. Nel tridente offensivo troviamo Suso a destra, Ocampos (ex Genoa e Milan) a sinistra, a supporto della punta De Joong, fermo a quattro reti.

SIVIGLIA (4-3-3): Vaclik; Navas, Koundé, Carlos, Reguillon; Banega, Fernando, Jordan; Suso, De Joong, Ocampos.

