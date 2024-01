Roma-Atalanta 1-1, voti e pagelle: “Huijsen si mette in mostra, Dybala inventa”

La sfida Europa si conclude in parità con l’Atalanta che passa in vantaggio con Koopmeiners, ma viene, poi, raggiunta dal calcio di rigore siglato da Dybala.

Le pagelle della Roma

Rui Patricio 6,5: Salva su De Ketelaere e nel complesso riesce a dare sicurezza ai suoi nonostante la forza offensiva dell’Atalanta. Non può nulla sul gol di Koopmeiners.

Mancini 6,5: Solita granitica prova del difensore giallorosso che sfrutta la sua forza fisica per tenere botta contro gli avversari.

Llorente 6: Non era al top della condizione, eppure risponde presente al match. La velocità dell’Atalanta è un fattore ma non si ricordano suoi grandi errori. (Dal 46′ Huijsen 6,5: Debutto con grande personalità. Bravo nei lanci lunghi e nelle chiusure, il ragazzo ha subito dimostrato di potersi inserire e per poco non segna il gol del vantaggio giallorosso di testa).

Kristensen 6: Alla fine è lui l’indiziato per la difesa a 3. E’ il difensore meno in mostra, per evidenti motivi, ma non fa grandi errori.

Karsdorp 6: Croce e delizia, viene sovrastato da Koopmeiners in occasione del gol della Dea, ma ha il merito di conquistare il calcio di rigore con caparbietà. Mourinho gli chiede gli straordinari vedendolo centrale difensivo, poi esterno con licenza di spingere. (Dal 64′ Celik 5,5: Non cambia la verve della partita).

Bove 6,5: Recupera molti palloni e mostra grande qualità e foga agonistica in tutti i reparti. Bravissimo anche nelle giocate di “finezza”, come lanci, verticalizzazioni e tanto altro.

Cristante 6: “Saccheggiatore professionista”, ruba una quantità di palloni incredibili e non solo. Ha la grande capacità di trasformare le situazioni difensive in possessi offensivi ed è sempre il primo a ispirare i compagni.

Pellegrini 6: Spavento iniziale dopo un contatto fisico, ma il capitano giallorosso stringe i denti e riesce a non abbandonare i suoi. Prestazione buona con giocate intelligenti e senza rischi. Sembra, comunque, in ripresa. (Dal 73′ Paredes 6: Entra per dare muscoli e ordine, nel complesso ci riesce).

Zalewski 5,5: Prova a dare superiorità alla manovra, ma non è molto preciso nei cross o negli ultimi passaggi. (Dal 64′ Spinazzola 6: Entra con buon piglio, regala un gran pallone a Lukaku ma l’attaccante spreca).

Dybala 7,5: E’ in quella serata in cui decide di deliziarci con grandi giocate e, infatti, ne dispensa molte. Segna anche il rigore del pareggio spiazzando Carnesecchi. L’intesa con Lukaku sembra quasi perfetta. (Dall’84’ El Shaarawy SV).

Lukaku 6: Vivo nel gioco con sponde, capacità di duellare con gli avversari e duettare con i compagni. Nel secondo tempo ha varie occasioni per segnare, ma spara a salve questa volta mostrando poca lucidità.

Josè Mourinho 6,5: Una buona Roma che, nel complesso, gioca meglio dell’Atalanta. Forse è mancato un pizzico di coraggio in più sulla formazione perché, col senno di poi, Huijsen avrebbe potuto anche giocare titolare. Nonostante ciò, la squadra ha il giusto atteggiamento e Mourinho l’ha preparata molto bene.

Le pagelle dell’Atalanta

Carnesecchi 7: A volte spericolato nelle uscite, ma molto efficace nel salvare la porta in più di un’occasione, come nel colpo di testa di Huijsen deviato da Holm. Non può nulla sul rigore di Dybala che lo spiazza.

Scalvini 6: Solita personalità importante. E’ prezioso anche nei colpi di testa e in alcune situazioni offensive. (Dall’86’ Hien SV).

Djimsiti 6: Impegnativo il duello con Lukaku e non sempre riesce a uscirne vincitore. Nonostante ciò, la sua partita è più che apprezzabile.

Kolasinac 6: E’ probabilmente il più attivo e coinvolto in fase difensiva. Regge l’urto come può. (Dal 79′ Palomino SV).

Holm 6,5: Partita di altissimo spessore dell’esterno. Velocissimo sulla corsia di destra e preziosissimo sia in fase offensiva, che difensiva. Sfiora il gol e dispensa ottime giocate.

de Roon 6: In una partita dove entrambe le squadre hanno provato a dare sfoggio della propria qualità, lui rappresenta il lavoro oscuro dell’Atalanta. Aiuta molto la difesa e tranquillizza l’inerzia dei compagni.

Ederson 5,5: Avrebbe potuto fare di più nella sua prestazione. Ha avuto modo di poter dare sfoggio della sua bravura cercando giocate di classe, ma non sempre gli sono riuscite. Inefficace in area di rigore. (Dal 64′ Pasalic 6: Buon ingresso, è battagliero).

Ruggeri 5: Ingenuo nel regalare un calcio di rigore alla Roma per un fallo che avviene praticamente dopo che l’azione dei giallorossi si era conclusa. Questa sua leggerezza cambia la partita. (Dal 64′ Zappacosta 6: Più “in serata” rispetto al compagno di reparto rilevato. Contiene bene).

Koopmeiners 7: Il suo colpo di testa, svettando su Karsdorp, vincente porta in vantaggio la Dea. Gioca in una posizione di raccordo tra l’attacco e il centrocampo, dispensando buone giocate di qualità. Negli inserimenti è sempre preciso.

De Ketelaere 6: Si muove bene, magari spreca qualcosa a causa di una scarsa precisione, ma i suoi 45 minuti non sono malvagi. All’Atalanta, però, serviva una punta di peso. (Dal 46′ Scamacca 6: Indiscutibile la voglia con cui entra in campo. Manca di incisività in alcune situazioni).

Miranchuk 6,5: Forse un po’ a intermittenza, ma mostra colpi di assoluta classe come l’assist che permette Koopmeiners di sbloccare il match. Il talento c’è e pian piano sembra lo stia dimostrando anche nella sua avventura nerazzurra.

Gian Piero Gasperini 6: Parte con il solito piglio offensivo ma si accorge subito che la Roma non è guardinga come al solito e tende (giustamente) a rispettare l’avversario e accettare di dover soffrire un po’.