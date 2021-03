Roma: anche Amorim e Conceicao per il dopo Fonseca

Thiago Pinto è sicuro: la panchina della Roma parlerà portoghese anche il prossimo anno. Rimarrà Fonseca o i giallorossi verranno affidati ad un nuovo mister?

Difficile interpretare la stagione della Roma che, nel bene e nel male, è ancora in corsa per due dei principali obiettivi di inizio stagione.

La Champions League è un traguardo ancora fattibile e la squadra di Paulo Fonseca ha spesso mostrato grande qualità tecnica e tattica, dando l’impressione di poter effettivamente raggiungere la top 4 della classifica di Serie A.

In Europa League, invece, la Roma si è dimostrata autoritaria e cinica nel battere le varie compagini europee e si attende con ansia il grande doppio confronto con l’Ajax per capire dove i giallorossi possono arrivare in questa coppa.

Nonostante ciò, i problemi di mentalità e l’assoluta difficoltà nel gestire i match contro le big del campionato italiano, sono un campanello d’allarme che sta facendo riflettere il nuovo DS Thiago Pinto, riguardo un possibile cambio in panchina.

Le soluzioni sembrano essere tre e portano tutte alla stessa conseguenza, ovvero che l’allenatore giallorosso della stagione 2021/2022 sarà portoghese.

Tralasciando l’opzione rinnovo di Paulo Fonseca, i due nomi a contendersi la panchina giallorossa sono, il sorprendente Ruben Amorim, attualmente allenatore dello Sporting Lisbona, e l’ex Lazio Sergio Conceicao, giustiziere della Juventus in Champions con il suo Porto.

Conceicao sta dimostrando di poter fare molto bene anche in campo europeo, ma il suo passato biancoazzurro potrebbe pesare nell’ambiente giallorosso. Amorim, invece, rappresenterebbe una novità rischiosa e una scommessa che se vinta potrebbe dimostrarsi interessante, ma se persa distruggerebbe il lavoro fatto in questi anni da Fonseca.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS