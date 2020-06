Roma, allenamenti da Trigoria: recuperato Perotti. Aggiornamenti su Lopez e Zaniolo

L’argentino e lo spagnolo saranno a disposizione per la Samp. Migliora il talento di casa

Con la ripresa del campionato che si avvicina sempre di più, la Roma non vuole (e deve) farsi trovare impreparata. L’obiettivo resta il piazzamento in Champions, al momento distante solamente tre lunghezze. Lo sa bene Paulo Fonseca, che ha iniziato ad aumentare i giri del motore della squadra. Se la settimana scorsa il tecnico giallorosso aveva optato per un’alternanza tra bastone e carota, oggi (e per tutta la settimana) i ritmi saranno decisamente diversi.

Questa mattina, i giallorossi si sono ritrovati a Trigoria per la seduta mattutina. Dopo aver svolto altri test, la rosa ha svolto un lavoro atletico per poi proseguire con una seduta tattica, volta soprattutto all’apprendimento dei meccanismi della difesa a 3, possibile sorpresa. Nel gruppo è rientrato Perotti. L’esterno d’attacco (il cui futuro rimane sempre dubbioso) si è lasciato ormai alle spalle l’ennesimo fastidio muscolare.

INFERMERIA – Pau Lopez, invece, alle prese con la micro frattura del polso sinistro, ha svolto un lavoro individuale. Nicolò Zaniolo, infine, migliora giorno dopo giorno nel recupero della rottura del crociato.

IN CAMPO – L’argentino e lo spagnolo saranno a disposizione di Fonseca per il primo impegno dopo la sosta, quando il 24 all’Olimpico arriverà la Samp di Ranieri. Per il gioiello di casa, invece, i tempi di recupero c’è ancora da aspettare un po’. Per fortuna, non tantissimo: sarà infatti a disposizione verso luglio.

