Roma, allenamenti: altra serie di tamponi

Giocatori e staff si sono sottoposti ad altri controlli, come previsto dal protocollo. Dall’infermeria arrivano intanto buone notizie

In attesa di capire quando il campionato riprenderà, la Roma continua la preparazione per il rientro. Questa mattina, i giallorossi si sono ritrovati al Fulvio Bernardini per la seduta di allenamento.

Prima dell’inizio della sessione odierna, iniziata alle 10, tutti i giocatori ed i membri dello staff giallorosso si sono nuovamente sottoposti ai tamponi. Tamponi che, come protocollo prevede, vengono svolti ogni settimana. Per i test sierologici, invece, la frequenza è di ogni due settimane, come riporta Chiara Zucchelli su Gazzetta.it.

SUL CAMPO – Anche sul rettangolo verde c’è un’alternanza. Paulo Fonseca, infatti, sta usando il tanto caro vecchione bastone e carota. Alle sedute più intense della scorsa settimana (in cui ha anche fatto prove di difesa a 3), il tecnico giallorosso sta iniziando a sottoporre i calciatori ad allenamenti più rilassanti. L’adozione di questa metodologia è volta a non far accusare più di tanto ai giocatori la pressione per la situazione attuale. Più nel dettaglio, il primo approccio viene usato maggiormente nelle giornate in cui è previsto un solo allenamento. Al contrario, invece, quando il programma prevede la doppia seduta, l’allenatore lusitano opta per dividere così la giornata: la mattina viene dedicata alla tattica, mentre il pomeriggio alle esercitazioni fisiche per scaricare lo stress.

INFERMERIA – Tra i giocatori a disposizioni di Fonseca non sono a disposizione ancora Pau Lopez e Diego Perotti. Il portiere spagnolo ha rimediato una micro frattura al polso sinistro, mentre l’esterno argentino è alle prese con l’ennesimo problema muscolare.

Buone notizie invece giungono per Nicolò Zaniolo. Il talento giallorosso, dopo la rottura del crociato arrivata nella gara di campionato contro la Juve, inizia finalmente a vedere la luce in fondo al tunnel. Stando a quanto riportato da Angelo Mangiante di Sky Sport, il classe ’99 tra circa due settimane potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo.

Una freccia (e che freccia) si aggiunge all’arco di Fonseca per il finale di stagione.

