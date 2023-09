Roma 2023-2024: tutti gli ingaggi della rosa

Tiago Pinto, direttore sportivo Roma, José Mourinho, allenatore Roma – Stadiosport.it

La Roma vuole fortemente ritornare in Champions League. Per essere più competitivi il General Manager Tiago Pinto, tenendo conto dei paletti dell’Uefa, dopo aver sistemato i conti è riuscito a portare alla corte di Josè Mourinho giocatori di assoluto livello, aumentando inesorabilmente il monte ingaggi.

Per la Roma, il calciomercato è stato difficile e complicato. All’inizio Tiago Pinto è stato bravo e lesto ad ingaggiare Aouar e Ndicka a parametro zero. In assenza di liquidità il club giallorosso si è mosso sempre con cautela, riuscendo a concludere solo prestiti. Con questa formula sono arrivati Renato Sanches, Azmoun, Kristensen, Llorente e soprattutto Romelu Lukaku, che oltre a spostare gli equilibri in campo, ha innalzato il monte ingaggi.

A rendere meno pesante il monte ingaggi della Roma rispetto alla passata stagione, ci hanno pensato le uscite, come quelle di Matic e Ibanez, e il mancato riscatto di Wijnaldum. Oltre a queste operazioni vanno segnalati anche gli addii in prestito di giocatori importanti come Solbakken e Shomurodov.

Secondo le stime di Calcio & Finanza, nel 2022-23 i giallorossi dovevano sostenere una spesa di 55,9 milioni di euro per gli ingaggi netti (circa 88,3 milioni netti), mentre adesso la cifra è salita a 68 milioni di euro netti (104,7 milioni di euro lordi). Il più pagato della rosa è Lukaku, seguito dal trio Dybala, Abraham e Paredes. Ecco l’elenco completo.

Gli ingaggi della Roma

Romelu Lukaku, ingaggio da top player- StadioSport.it

Romelu Lukaku – 7,5 milioni di euro netti (9,8 milioni lordi)

Paulo Dybala – 4,5 milioni netti (8,3 milioni lordi)

Leandro Paredes – 4,5 milioni netti (5,9 milioni lordi)

Tammy Abraham – 4,5 milioni netti (5,9 milioni lordi)

Evan Ndicka – 4 milioni netti (5,2 milioni lordi)

Renato Sanches – 3,6 milioni netti (5,6 milioni lordi)

Lorenzo Pellegrini – 3,5 milioni netti (6,4 milioni lordi)

Chris Smalling – 3,5 milioni netti (4,5 milioni lordi)

Leonardo Spinazzola – 3,0 milioni netti (5,5 milioni lordi)

Rui Patricio – 3,0 milioni netti (3,9 milioni lordi)

Houssem Aouar – 3,0 milioni netti (3,9 milioni lordi)

Diego Llorente – 2,7 milioni netti (3,5 milioni lordi)

Stephan El Shaarawy – 2,5 milioni netti (4,6 milioni lordi)

Andrea Belotti – 2,4 milioni netti (4,4 milioni lordi)

Rick Karsdorp – 2,2 milioni netti (4,0 milioni lordi)

Gianluca Mancini – 2,0 milioni netto (3,7 milioni lordi)

Rasmus Kristensen – 2,0 milioni netti (3,7 milioni lordi)

Zeki Celik – 2,0 milioni netti (2,6 milioni lordi)

Marash Kumbulla – 1,8 milioni netti (3,3 milioni lordi)

Bryan Cristante – 1,8 milioni netti (3,3 milioni lordi)

Sardar Azmoun – 1,7 milioni netti (2,6 milioni lordi)

Mile Svilar – 1,0 milioni netti (1,3 milioni lordi)

Nicola Zalewski – 300mila netti (555mila lordi)

Pietro Boer – 200mila netti (370mila lordi)

Edoardo Bove – 100mila netti (185mila lordi)

TOTALE – 68 milioni di euro netti (104,7 milioni di euro lordi)