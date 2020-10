Roland Garros impresa italiani:Sinner e Trevisan ai quarti.

Oggi Martina Trevisan e Yannick Sinner hanno scritto entrambi un’ altra grande pagina del tennis azzurro approdando ai quarti di finale del Roland Garros, terzo Slam della stagione 2020.

La toscana Martina Trevisan all’ora di pranzo ha battuto la più quotata olandese Kiki Bertens, numero 8 del mondo, in 2 set (6-4, 6-4).

L’azzurra, che viene dalle qualificazioni, incontrerà Iga Sviate, numero 54 che oggi ha battuto la romena Halep in 2 set. Si prospetta un avversario ostico per l’azzurra ai quarti che farà di tutto per raggiungere una semifinale di un Grande Slam. Questa impresa non è mai riuscita a una tennista che veniva dalle qualificazioni.

Al momento la Trevisan passa, per adesso, dalla 159 alla 82 posizione del ranking. Un eventuale approdo al turno successivo potrebbe farle scalare altre 10 posizioni.

Nel tabellone maschile il giovanissimo azzurro Jannik Sinner ha battuto, in 4 set Alexander Zverev numero 7 del mondo. Zverez dopo la partita ha dichiarato di aver giocato con la febbre.

L’altoatesino ha condotto il gioco sin dall’inizio, mettendo in seria difficoltà l’austriaco da subito andando a vincere i primi due set con un doppio 6-3.

Nel terzo set c’è stato un piccolo passaggio a vuoto di Sinner che ha ceduto il break sul 4 pari e perso 6-4 il set.

Ma nel quarto set l’altoatesino ha spinto subito forte per chiudere la partita con un altro 6-3.

Jannik Sinner è ai quarti di finale del suo primo Slam, impresa riuscita solo a Rafa Nadal, che l’azzurro dovrà incontrare nel prossimo turno. L’imbattibile sulla terra rossa, colui che negli ultimi 15 anni ha vinto 14 volte, dovrà confrontarsi con l’astro nascente del tennis mondiale.

L’Italia ha un tennista ai quarti di finale sia in campo maschile sia in quello femminile, non accadeva dal 2011 sempre al Roland Garros con Fognini e Schiavone. Proprio quell’anno Francesca Schiavone riuscì ad arrivare in finale, cedendo poi alla sola Li Na.

Dopo la sconfitta di ieri del numero 1 Italiano: Matteo Berrettini al 3 turno, un altro italiano Lorenzo Sonego viene eliminato in 3 set (6-1,6-3,6-4) da Schwartzman.

