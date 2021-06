Roland Garros, i risultati del 05-06-2021: passano Sinner, Musetti e Berrettini

Tris di italiani nella giornata del Roland Garros: vincono Sinner, Musetti e Berrettini che accedono agli ottavi di finale.

La delusione Fognini, eliminato ieri dall’argentino Delbonis, è stata cancellata da una strepitosa tripletta azzurra in questo sabato di Roland Garros: Sinner, Berrettini e Musetti hanno vinto i rispettivi match del terzo turno e approdano così agli ottavi di finale.

Il classe 2001 altoatesino ha battuto lo svedese Ymer in tre set, durante un match che non ha presentato particolari insidie, eccezion fatta per il secondo set (6-1; 7-5; 6-3). Berrettini, dal canto suo, l’ha spuntata in serata con il coreano Soon-woo, battuto anch’egli col minimo scarto (7-6; 6-3; 6-4). La vittoria più “amara” è quella di Musetti, se non altro perché vede uscire di scena un ottimo Cecchinato, giustiziere di De Minaur solo due giorni fa, che cede al termine di un’estenuante battaglia durata 3 ore e 7 minuti (3-6; 6-4; 6-3; 3-6; 6-3).

I tre portacolori azzurri dovranno vedersela contro dei veri e propri mostri sacri: Sinner affronterà Nadal, che oggi ha sconfitto Cameron Norrie con tre 6-3 inequivocabili. Musetti dovrà vedersela con Djokovic, vincitore su Berankis con un 6-1; 6-4; 6-1. Berrettini, invece, è atteso al varco da Roger Federer, che pare aver smaltito qualsiasi problema di natura fisica, e ha battuto il tedesco Koepfer resistendo a un match lungo e faticoso, terminato con i parziali di 7-6; 6-7; 7-6; 7-5.

Roland Garros femminile: Sakkari supera Mertens nel big match

Il Roland Garros femminile propone subito una sfida di alta classifica: si affrontavano Elise Mertens, numero 15 del ranking WTA, e Maria Sakkari, numero 18. A prevalere è stata la greca in tre set (7-5; 6-7; 6-2), dopo aver dilagato nell’ultimo parziale in cui è riuscita a conquistare un break importante sul 3-1. Il derby statunitense tra Gauff e Brady si conclude per forfait dopo un solo set, nel quale Coco aveva letteralmente polverizzato l’avversaria, alle prese con un problema fisico.

Iga Swiatek ha sbrigato la pratica Kontaveit dopo due set dai toni decisamente opposti (7-6; 6-0), mentre Sofia Kenin ha ragione di Jessica Pegula con i parziali di 4-6; 6-1; 6-4. Oggi tocca a Serena Williams sfidare la Rybakina per conquistarsi ancora una volta un posto tra le migliori 16. Il Roland Garros entra nel vivo, e il livello dei match si alzerà di conseguenza.

