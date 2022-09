Road to Paris 2024, altro pass olimpico per l’Italia dalla ginnastica ritmica

Road to Paris 2024, Sofia Raffaelli conquista l’oro nella prova all-around ai Mondiali di ginnastica ritmica in corso a Sofia (Bulgaria). È il terzo pass olimpico per la Nazionale azzurra.

L’Italia conquista un nuovo pass olimpico nella road to Paris 2024: lo porta in dote la ginnastica ritmica, più nello specifico Sofia Raffaelli, che al Mondiale in corso di svolgimento a Sofia vince l’oro nella prova all-around (quarto della manifestazione, dopo le affermazioni al cerchio, al nastro e alla palla), riuscendo a centrare quell’obiettivo che avevamo solo sfiorato, ieri, nella prova a squadre.

La nativa di Chiaravalle (AN), si è imposta con il risultato complessivo di 133.250, precedendo la tedesca Darja Varfolomeev (132.450) e la bulgara, padrona di casa, Stiliana Nikolova (128.800), entrambe hanno garantito ai rispettivi Paesi un pass per i prossimi Giochi Olimpici.

Sofia Raffaelli vince l’oro nel concorso generale ai Mondiali di Sofia. Immagine da Twittter

Visibilmente emozionata la Raffaelli, che a soli 18 anni è già una ginnasta affermata a livello internazionale, vantando nel palmares ben otto medaglie iridate. La finale è iniziata con un ottimo 34.250 nell’esercizio con la palla, che ha già marcato la differenza con le avversarie. Una prova proseguita con i punteggi di 33.800 al cerchio; 32.250 alle clavette; 32.950 al nastro. L’alloro conquistato oggi è il primo in assoluto per una ginnasta italiana nel concorso generale.

Una gioia che riscatta l’amarezza per la medaglia sfuggita nella prova a squadre. Ieri, con un punteggio complessivo di 62.050 le ragazze di Emanuela Maccarani (Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Martina Santandrea e Laura Paris), si sono piazzate solo ai piedi del podio, superate da Bulgaria (66.600), Israele (64.650) e Spagna (63.200), che hanno assicurato un pass ai rispettivi Comitati Olimpici.

Una finale in rimonta quella delle “farfalle”, che hanno macchiato la propria prova con alcuni errori tecnici, tra cui la caduta di un attrezzo durante l’esercizio con i nastri e le palle. Prova sublime ai cinque cerchi, dove ottengono il miglor punteggio (34.150), che non basta comunque a qualificarle per Parigi.

L’appuntamento col pass olimpico è rimandato al prossimo anno, alla prossima edizione dei campionati mondiali.