Rivoluzione Milan e l’enigma dei prestiti: chi resta e chi finanzia il nuovo mercato di Amorim

Rivoluzione Milan - Stadiosport.it

La fine di giugno coincide con il momento più caldo dell’anno per i direttori sportivi, e in casa Milan la gestione dei calciatori di rientro dai rispettivi prestiti rappresenta una vera e propria partita a scacchi. Con la necessità di rifondare l’organico e adattarlo alle precise richieste tattiche del nuovo corso guidato da Ruben Amorim, la dirigenza si trova a dover gestire un flusso massiccio di rientri alla base. Questo scenario non è semplicemente un elenco di nomi che tornano a Milanello, ma un incastro economico e strategico che può generare un tesoretto immediato o, al contrario, pesare come un macigno sulle casse del club.

La strategia rossonera si divide nettamente in due binari ben distinti: da un lato ci sono le cessioni definitive già formalizzate grazie al raggiungimento di specifici obiettivi contrattuali, dall’altro una lista di giocatori di rientro il cui futuro rimane un rebus totale tra possibili sconti, nuove partenze o clamorose chances di permanenza.

Il tesoretto già sicuro: i riscatti che finanziano i primi colpi

Nelle ultime settimane la dirigenza di Via Aldo Rossi ha potuto guardare con parziale ottimismo ad alcune operazioni concluse all’estero e in Serie A. Il primo nome a garantire aria fresca alle finanze rossonere è quello di Álex Jiménez. L’esterno spagnolo, trasferitosi al Bournemouth, ha raggiunto le diciotto presenze da almeno quarantacinque minuti ciascuna, facendo scattare i presupposti per la sua permanenza definitiva in Premier League. L’operazione complessiva si aggira sui venti milioni di euro più bonus, anche se va ricordato che una fetta di questa somma prenderà la direzione di Madrid a causa degli accordi pregressi con i Blancos.

Un altro addio che si è già trasformato in denaro contante è quello di Tommaso Pobega. Il centrocampista cresciuto nel vivaio milanista ha trovato la sua dimensione definitiva a Bologna, dove l’obbligo di riscatto a sette milioni di euro è diventato effettivo. A queste cifre si sommano le dinamiche legate ad Álvaro Morata, il cui futuro al Como è ormai blindato dalle condizioni contrattuali pattuite l’estate scorsa, pronte a tramutarsi in un riscatto definitivo che oscilla tra i dieci e i dodici milioni di euro. Anche Lorenzo Colombo saluterà la base in modo permanente: la salvezza aritmetica ottenuta dal Genoa ha reso effettivo l’obbligo di riscatto fissato a sette milioni di euro.

Il grande bivio dei big: i nodi da sciogliere in Europa

Se una parte del mercato in uscita è già definita, i veri grattapiù per la dirigenza arrivano da quei calciatori dal valore di mercato elevato che non sono stati riscattati e che rischiano di creare un buco da circa sessanta milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali del club. Il caso più emblematico è quello di Samuel Chukwueze. L’esterno nigeriano ha vissuto un’annata a luci e ombre con la maglia del Fulham, che non ha esercitato l’opzione di riscatto fissata a quasi trenta milioni di euro. Il giocatore esprime forti perplessità sul suo futuro in Premier League e farà provvisoriamente ritorno a Milano, dove Amorim valuterà se integrarlo nel suo iconico sistema di gioco o inserirlo nuovamente nella lista dei partenti per fare cassa.

Discorso analogo per Yunus Musah, il cui riscatto da ventisei milioni di euro da parte dell’Atalanta è sfumato a causa di un utilizzo ridotto ai minimi termini da parte dei bergamaschi. L’americano ha un ingaggio sostenibile e molto mercato all’estero, motivo per cui la Premier League o la Liga spagnola potrebbero rappresentare la destinazione ideale per evitare minusvalenze sanguinose. Anche Ismaël Bennacer rappresenta un’incognita notevole: il prestito alla Dinamo Zagabria non si trasformerà in un trasferimento a titolo definitivo, frenato soprattutto dalle alte richieste d’ingaggio del centrocampista algerino, lasciando il Milan nella posizione di dover trovare una nuova sistemazione che soddisfi sia il bilancio sia le ambizioni del calciatore.

I giovani e le scommesse interne: chi può convincere il tecnico

Accanto ai nomi altisonanti, il ritiro estivo sarà l’occasione perfetta per testare la crescita di diversi elementi che hanno maturato esperienza altrove. Un capitolo a parte merita Francesco Camarda: dopo il riscatto esercitato dal Lecce, il Milan non ha esitato a far valere il proprio diritto di controopzione per riprendere il controllo totale del cartellino del gioiello classe 2008. L’attaccante tornerà a essere un punto fermo del progetto tecnico dal primo luglio, pronto a lavorare a stretto contatto con lo staff della prima squadra e del Milan Futuro.

Elementi come Filippo Terracciano, di rientro dall’esperienza alla Cremonese, e Warren Bondo verranno monitorati attentamente durante i primi giorni di ritiro. Le rotazioni lunghe imposte dalle molteplici competizioni stagionali, tra cui la nuova Champions League e gli impegni nazionali, potrebbero spingere Amorim a trattenere almeno un paio di queste pedine come elementi di completamento della rosa, focalizzandosi sulla duttilità tattica. Per tutti gli altri, da Yacine Adli a Marko Lazetić, la strada sembra invece già segnata verso nuove avventure in prestito o cessioni a titolo definitivo non appena si apriranno scenari concreti.