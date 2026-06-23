Dove vedere Portogallo-Uzbekistan in Diretta TV e streaming Mondiali 2026

Dove vedere Portogallo-Uzbekistan in Diretta Tv e Streaming Live, Mondiali 2026 martedì 23 Giugno ore 19:00.

Il Portogallo arriva alla sfida contro l’Uzbekistan valida per la 2° Giornata della fase a Gironi del Mondiale con una pressione molto più alta di quanto previsto alla vigilia.

La squadra di Roberto Martinez aveva iniziato il torneo con l’obiettivo di imporsi subito nel Gruppo K, ma il pareggio contro la Repubblica Democratica del Congo ha cambiato il tono della sua seconda partita.

La Seleção era considerata una delle nazionali più attrezzate della competizione, con una rosa piena di qualità in ogni reparto, ma l’1-1 dell’esordio ha lasciato in sospeso troppe domande: ritmo troppo basso, poca cattiveria negli ultimi metri e una manovra offensiva apparsa meno fluida del previsto.

Il tema principale resta inevitabilmente Cristiano Ronaldo. Il capitano portoghese è finito al centro del dibattito dopo una prestazione poco incisiva, senza tiri nello specchio e con pochi palloni davvero utili giocati in area. Martinez, almeno pubblicamente, ha continuato a proteggerlo, sottolineando l’importanza della sua leadership e della sua capacità di restare un riferimento offensivo anche quando la partita non gli offre molte occasioni pulite.

La vera domanda, però, riguarda la gestione della gara: Ronaldo può anche partire titolare, ma il Portogallo dovrà capire se e quando cambiare volto nel caso in cui l’attacco dovesse restare bloccato.

Contro l’Uzbekistan servirà una risposta netta. Il Portogallo non può permettersi un altro passaggio a vuoto, perché un nuovo risultato negativo trasformerebbe l’ultima giornata del girone in una sfida piena di rischi. La qualità per reagire non manca: Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, Joao Neves, Francisco Conceição, Joao Felix e Rafael Leao offrono soluzioni tecniche diverse, ma la Seleção dovrà aumentare velocità, aggressività e presenza nell’area avversaria. Dopo l’esordio frenato, oggi non basterà controllare il possesso: servirà dimostrare sul campo di essere davvero una candidata al titolo.

L’Uzbekistan si presenta alla seconda partita del Mondiale con il peso della sconfitta subita contro la Colombia, ma anche con la consapevolezza di vivere una pagina storica del proprio calcio. I Lupi Bianchi sono alla loro prima partecipazione alla Coppa del Mondo e la sfida contro il Portogallo rappresenta un banco di prova durissimo, probabilmente ancora più complesso rispetto all’esordio.

La squadra di Fabio Cannavaro sa di non poter sbagliare: un’altra sconfitta complicherebbe pesantemente il cammino nel girone e renderebbe quasi proibitiva la corsa alla fase a eliminazione diretta.

La missione dell’Uzbekistan sarà prima di tutto difensiva. Contro una squadra ricca di talento come il Portogallo, Cannavaro dovrà chiedere ai suoi massima compattezza, distanze corte tra i reparti e grande attenzione nella gestione degli spazi tra le linee.

Limitare Cristiano Ronaldo sarà importante, ma non sufficiente: la Seleção può colpire con tanti giocatori diversi e può cambiare ritmo attraverso le giocate dei suoi centrocampisti e degli esterni offensivi. Per questo l’Uzbekistan dovrà evitare di schiacciarsi troppo, ma anche di aprirsi in modo ingenuo lasciando campo alle accelerazioni portoghesi.

Sul piano emotivo, la nazionale asiatica ha comunque un’occasione enorme. Dopo il ko con la Colombia, una prestazione coraggiosa contro il Portogallo permetterebbe alla squadra di Cannavaro di restare aggrappata al torneo e di dare un segnale forte in una competizione vissuta come un debutto storico.

Serviranno sacrificio, lucidità e una partita quasi perfetta, ma il Mondiale ha già dimostrato che le favorite possono andare in difficoltà quando non riescono a imporre subito il proprio ritmo.

Proprio per questo il Portogallo non potrà sottovalutare una gara che, sulla carta, sembra favorevole ma che può diventare molto più insidiosa se non verrà sbloccata rapidamente.

Probabili Formazioni di Portogallo – Uzbekistan:

PORTOGALLO (4-2-3-1): Costa; Cancelo, Ruben Dias, Veiga, Semedo; Joao Neves, Vitinha; Conceicao, Bruno Fernandes, Joao Felix; Cristiano Ronaldo. CT Roberto Martinez.

UZBEKISTAN (3-4-2-1): Yusupov; Khusanov, Abdullaev, Ashurmatov; Karimov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrullaev; Fayzullaev, Urunov; Shomurodov. CT Fabio Cannavaro.

Guarda Portogallo – Uzbekistan in Diretta su Prime Video

Dove vedere Portogallo – Uzbekistan in Diretta TV e streaming:

Portogallo Uzbekistan, match valido per la 2° Giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026, sarà visibile in diretta televisiva su DAZN, piattaforma che detiene la copertura completa del torneo e permette agli abbonati di seguire tutti gli incontri della Coppa del Mondo.

Portogallo Uzbekistan dove vederla in Diretta streaming

La diretta streaming di Portogallo Uzbekistan sarà trasmessa su Dazn e Prime video per gli abbonati utilizzando l’app per smartphone, tablet, smart TV e dispositivi compatibili. Basterà effettuare l’accesso con il proprio account Rai per seguire il match in tempo reale.

Come arriva il Portogallo:

Dopo la delusione per non essere riuscito a conquistare la vittoria contro la Repubblica Democratica del Congo nella partita d’esordio, i riflettori sono ora puntati con decisione sugli uomini di Roberto Martinez, chiamati a rimettere le cose a posto contro l’Uzbekistan.

Il Portogallo ha iniziato il proprio cammino nel Gruppo K con un pareggio per 1-1 contro la Repubblica Democratica del Congo, con Yoane Wissa che ha annullato il vantaggio iniziale di Joao Neves, arrivato al sesto minuto.

Gran parte della discussione si è concentrata sul capitano Cristiano Ronaldo dopo una prestazione deludente, con molti critici secondo cui il leggendario attaccante avrebbe ostacolato la squadra, in particolare dopo un episodio che ha coinvolto Bruno Fernandes.

Ronaldo ha giocato tutti i 90 minuti, ma ha faticato a incidere: il cinque volte Pallone d’Oro non è riuscito a registrare nemmeno un tiro nello specchio su tre tentativi, mentre l’ultimo gol del 41enne in uno degli ultimi due Mondiali risale alla prima giornata del 2022 contro il Ghana, alimentando ulteriori critiche sulle sue recenti prestazioni a livello internazionale.

Il cammino del Portogallo ai Mondiali proseguirà martedì contro l’Uzbekistan, esordiente nel torneo, reduce da una sconfitta per 3-1 contro la Colombia nella prima partita del Gruppo K.

Sarà il primo confronto assoluto tra le due nazionali, anche se il Portogallo non vince da due partite mondiali contro squadre appartenenti alla confederazione AFC.

Come arriva l’Uzbekistan:

Portogallo-Uzbekistan, Cannavaro cerca l’impresa: i Lupi Bianchi vogliono evitare l’eliminazione ai Mondiali 2026

Dopo la sconfitta per 3-1 contro la Colombia, l’Uzbekistan torna in campo contro il Portogallo con un obiettivo chiarissimo: evitare un’eliminazione anticipata dai Mondiali 2026.

Per la nazionale guidata da Fabio Cannavaro, alla prima storica partecipazione alla Coppa del Mondo, la sfida contro la Seleção rappresenta già un passaggio delicatissimo. Un altro passo falso renderebbe infatti quasi impossibile il cammino verso la fase a eliminazione diretta, trasformando l’ultima giornata del girone in una partita dal valore soltanto residuale.

L’esordio contro la Colombia ha mostrato tutte le difficoltà di una squadra ancora inesperta a questi livelli. L’Uzbekistan ha faticato a imporre il proprio gioco, soprattutto nel primo tempo, quando non è riuscito a registrare nemmeno un tocco nell’area di rigore avversaria.

Un dato significativo, che fotografa bene la partenza contratta dei Lupi Bianchi e la difficoltà nel superare la pressione colombiana. In quella fase, la squadra di Cannavaro ha prodotto appena 0.02 di expected goals, confermando una sterilità offensiva evidente.

Il momento più importante della partita è arrivato però poco dopo l’ora di gioco, quando l’Uzbekistan è riuscito a segnare il suo primo gol nella storia dei Mondiali. L’azione è nata da Dostonbek Khamdamov, bravo a tenere vivo il possesso e a crossare verso Eldor Shomurodov.

La conclusione al volo dell’attaccante è stata respinta, ma il pallone è rimasto pericolosamente nell’area piccola, permettendo ad Abbosbek Fayzullaev di insaccare di testa a porta vuota. Una rete storica per il calcio uzbeko, perché Fayzullaev è diventato il primo giocatore del Paese a segnare in una fase finale della Coppa del Mondo.

La gioia, però, è durata pochissimo. L’Uzbekistan è rimasto in parità soltanto cinque minuti, prima di essere colpito da una rapida ripartenza della Colombia. L’azione si è sviluppata con grande velocità e si è conclusa con l’assist di Gustavo Puerta per Luis Diaz, la cui conclusione è passata sotto la mano poco reattiva di Utkir Yusupov. Un episodio pesante, che ha riportato avanti i sudamericani e ha evidenziato ancora una volta quanto, a questi livelli, ogni disattenzione possa essere punita immediatamente.

Contro il Portogallo, l’Uzbekistan dovrà quindi cambiare atteggiamento. Serviranno più coraggio nella costruzione, maggiore presenza nell’area avversaria e una fase difensiva molto più attenta, perché la nazionale portoghese dispone di talento in ogni zona del campo.

Per Cannavaro sarà una partita di enorme difficoltà tattica, ma anche una grande occasione per dimostrare che i Lupi Bianchi non sono arrivati al Mondiale soltanto per partecipare.

Dopo il primo gol storico segnato contro la Colombia, l’obiettivo è restare vivi nel girone e provare a rendere complicata la serata di una delle squadre più attese del torneo.

Pronostico Portogallo-Uzbekistan: qualità lusitana superiore

Il pronostico di Portogallo-Uzbekistan resta favorevole alla nazionale di Roberto Martinez, che ha qualità tecniche, esperienza e profondità della rosa per indirizzare la partita e riscattare subito il pareggio deludente contro la Repubblica Democratica del Congo.

La Seleção dovrà però mostrare un volto molto diverso rispetto all’esordio, soprattutto nella produzione offensiva: un solo tiro nello specchio in novanta minuti è un dato troppo povero per una squadra che dispone di giocatori come Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, Joao Neves, Rafael Leao, Joao Felix e Francisco Conceição.

La sfida potrebbe essere meno semplice di quanto suggerisca il divario tecnico tra le due nazionali. L’Uzbekistan di Fabio Cannavaro ha già mostrato limiti evidenti contro la Colombia, ma giocherà con la necessità di evitare l’eliminazione anticipata e potrebbe provare a chiudere gli spazi, abbassare il ritmo e trasformare la partita in una gara più sporca e complicata. Il Portogallo, quindi, dovrà evitare di cadere nella trappola della fretta, cercando invece di muovere velocemente il pallone, allargare il campo e aumentare la presenza dentro l’area.

Molto passerà anche dalla prestazione di Cristiano Ronaldo, finito al centro delle critiche dopo una gara d’esordio senza tiri in porta. CR7 ha bisogno di una risposta forte, non solo per zittire il dibattito sulla sua titolarità, ma anche per cambiare la narrazione del suo Mondiale. Se il Portogallo riuscirà a servirlo con maggiore qualità e ad accompagnarlo con più uomini, il capitano potrà ancora essere decisivo.

Pronostico Portogallo-Uzbekistan: 3-0

La Seleção parte favorita e ha tutto per conquistare una vittoria netta, utile non solo per la classifica del Gruppo K, ma anche per ritrovare fiducia, gol e credibilità dopo un debutto sotto le aspettative.



