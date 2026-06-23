Inghilterra – Ghana LIVE Diretta Tv e Streaming Mondiali 2026

Dove vedere Inghilterra – Ghana in Diretta Tv e Streaming Live, Mondiali 2026 12 Giugno ore 21:00.

Dopo aver superato il primo ostacolo nel cammino verso il sogno mondiale, l’Inghilterra può già conquistare il pass per la fase a eliminazione diretta dei Mondiali 2026 con una giornata d’anticipo.

La nazionale dei Three Lions affronterà il Ghana martedì al Gillette Stadium, in una sfida del Gruppo L che mette in palio punti pesantissimi per la qualificazione ai sedicesimi di finale.

L’Inghilterra arriva all’appuntamento forte del successo per 4-2 contro la Croazia, una vittoria importante ma non priva di segnali da correggere.

La squadra inglese ha mostrato qualità offensiva, capacità di colpire nei momenti decisivi e una rosa piena di soluzioni, ma ha anche concesso qualche occasione di troppo, rischiando di complicarsi una partita che avrebbe potuto gestire con maggiore sicurezza.

Contro il Ghana servirà quindi una prestazione più equilibrata, soprattutto nella fase difensiva.

Dall’altra parte ci sarà una nazionale ghanese in grande fiducia dopo il successo per 1-0 contro Panama. Le Black Stars hanno iniziato il torneo con il risultato giusto e ora possono addirittura blindare un posto tra le prime due del girone in caso di vittoria.

Per il Ghana, la sfida contro l’Inghilterra rappresenta una grande occasione: battere una delle favorite del Mondiale significherebbe non solo avvicinare la qualificazione, ma anche mandare un messaggio forte a tutto il torneo.

Inghilterra-Ghana si presenta quindi come una delle partite più interessanti della seconda giornata del Gruppo L.

I Three Lions hanno il talento per dominare il possesso e imporre il proprio ritmo, ma dovranno fare attenzione alla fisicità, alla velocità e all’intensità del Ghana, squadra capace di difendersi con ordine e ripartire con pericolosità.

In palio non ci sono soltanto tre punti, ma la possibilità di indirizzare in modo quasi definitivo il cammino verso la fase a eliminazione diretta dei Mondiali 2026.

Formazioni Ufficiali di Inghilterra – Ghana:

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Konsa, Guehi, Spence; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane. Ct. Tuchel

GHANA (4-3-3): Asare; Senaya, Adjetei, Opoku, Mensah; Yirenkyi, Sibo, Partey; I. Williams, Ayew, Semenyo. Ct. Queiroz

Guarda Inghilterra – Ghana in Diretta su Prime Video

Dove vedere Inghilterra – Ghana in Diretta TV e streaming:

Inghilterra – Ghana, gara valida per la fase a gironi dei Mondiali 2026, sarà visibile in diretta televisiva su Rai 1, con trasmissione in chiaro per tutti gli appassionati. La partita sarà disponibile anche su DAZN, piattaforma che detiene la copertura completa del torneo e permette agli abbonati di seguire tutti gli incontri della Coppa del Mondo.

📺 Diretta TV: la sfida potrà essere seguita su Rai 1 e, per gli utenti abbonati, attraverso l’app dedicata sulle smart TV compatibili. Chi utilizza dispositivi esterni potrà accedere alla visione anche tramite console come PlayStation e Xbox, oppure attraverso strumenti come Amazon Fire TV Stick, TIMVISION Box e altri device abilitati.

Inghilterra – Ghana dove vederla in streaming

La diretta streaming di Inghilterra – Ghana sarà accessibile tramite RaiPlay, gratuitamente e senza costi aggiuntivi, collegandosi al portale ufficiale oppure utilizzando l’app per smartphone, tablet, smart TV e dispositivi compatibili. Basterà effettuare l’accesso con il proprio account Rai per seguire il match in tempo reale.

Gli abbonati potranno seguire l’incontro anche tramite l’app ufficiale DAZN disponibile su dispositivi mobili, smart TV, browser, console e TV box compatibili. In questo modo sarà possibile vedere la partita anche lontano dal televisore, a patto di avere una connessione stabile e un account attivo.

Come arriva l’Inghilterra:

L’Inghilterra arriva alla sfida contro il Ghana con l’etichetta di grande candidata al titolo e con una fiducia aumentata dopo il convincente successo all’esordio.

Considerata tra le principali favorite alla vittoria finale dei Mondiali 2026, alle spalle soprattutto di Francia e Spagna, la nazionale dei Three Lions ha rafforzato le proprie ambizioni battendo la Croazia con un spettacolare 4-2, risultato che richiama inevitabilmente una delle pagine più celebri della storia calcistica inglese: la finale mondiale del 1966 contro la Germania Ovest, terminata con lo stesso punteggio.

La vittoria contro i vicecampioni del mondo del 2018 ha avuto un valore molto più profondo dei semplici tre punti. L’approccio offensivo voluto da Thomas Tuchel ha dato risposte importanti, soprattutto nella capacità dell’Inghilterra di produrre occasioni, attaccare l’area e sfruttare la qualità dei suoi uomini migliori.

Harry Kane, ancora una volta decisivo e sempre più vicino ai record storici della nazionale, Jude Bellingham e Marcus Rashford hanno compensato alcune fragilità difensive emerse nel primo tempo, trasformando una partita potenzialmente complicata in un segnale di forza per tutto il torneo.

Il dato psicologico pesa quasi quanto quello tecnico. Prima del successo contro la Croazia, l’Inghilterra non vinceva da nove partite mondiali contro squadre presenti tra le prime quindici del ranking FIFA e arrivava da sei sconfitte consecutive contro avversarie di quel livello.

Spezzare questa serie negativa ha un significato enorme per una nazionale spesso accusata di cedere nei grandi appuntamenti. Questa volta, invece, i Three Lions hanno risposto con personalità, gol e continuità offensiva.

Anche i numeri raccontano una squadra in grande spinta. Le 20 conclusioni tentate dall’interno dell’area di rigore contro la Croazia rappresentano un nuovo record mondiale per l’Inghilterra, confermando la volontà di Tuchel di costruire una nazionale più aggressiva, verticale e presente negli ultimi metri.

Al momento gli inglesi guidano il Gruppo L grazie alla differenza reti e con una vittoria contro il Ghana sarebbero certi di qualificarsi ai sedicesimi di finale con una giornata d’anticipo.

Il match del Gillette Stadium può quindi diventare un passaggio fondamentale nel percorso inglese. Un altro successo permetterebbe alla squadra di Tuchel di centrare la quarta vittoria consecutiva in tutte le competizioni e darebbe ulteriore forza a una candidatura già molto credibile.

Inoltre, l’Inghilterra potrebbe segnare almeno tre gol per la terza partita di fila, un risultato già riuscito sotto la gestione dell’ex tecnico del Chelsea nella serie contro Serbia, Galles e Lettonia tra settembre e ottobre.

Contro il Ghana, però, servirà equilibrio: l’attacco ha già mandato segnali importanti, ma per arrivare fino in fondo al Mondiale l’Inghilterra dovrà correggere anche quelle disattenzioni difensive che contro avversarie più ciniche potrebbero costare molto care.

Come arriva il Ghana:

Il Ghana arriva alla sfida contro l’Inghilterra con entusiasmo, fiducia e la concreta possibilità di avvicinare un traguardo che manca dal Mondiale 2010: la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

Le Black Stars non sono una squadra abituata a segnare tanto negli ultimi mesi, considerando che l’ultima partita con più di un gol realizzato risale a ottobre, nel netto 5-0 contro le Comore durante le qualificazioni.

ppure, contro Panama, è bastata una sola rete per iniziare il cammino nel Gruppo L nel modo migliore.

La vittoria per 1-0 ottenuta giovedì a Toronto ha avuto un peso enorme sul piano della classifica e del morale.

Per oltre novanta minuti la partita è rimasta bloccata, difficile e senza gol, ma al 94’ il giovane Caleb Yirenkyi si è trasformato nell’eroe inatteso della serata. Il centrocampista classe 2006 ha finalizzato una rapida azione in contropiede, regalando al Ghana tre punti fondamentali e portando la nazionale africana a una sola vittoria dalla certezza di chiudere tra le prime due del girone.

Il successo contro Panama ha avuto anche un valore storico. Il Ghana non vinceva la partita d’esordio in un Mondiale dal 2010, quando in Sudafrica iniziò un percorso memorabile arrivando fino ai quarti di finale. Oggi la squadra guidata da Carlos Queiroz ha l’occasione di riaprire quel capitolo e di riportare le Black Stars nella fase a eliminazione diretta dopo sedici anni.

La situazione è molto simile a quella dell’Inghilterra: chi vince al Gillette Stadium può blindare il passaggio ai sedicesimi con una giornata d’anticipo, prima dell’ultima sfida del girone contro la Croazia.

Contro i Three Lions, però, servirà una prestazione di livello superiore. Il Ghana dovrà difendere con ordine, evitare di concedere troppi spazi tra le linee e provare a colpire in transizione, sfruttando velocità, fisicità e inserimenti.

La rete di Yirenkyi contro Panama ha dimostrato che le Black Stars possono essere pericolose quando trovano campo aperto, ma contro una squadra offensiva e profonda come l’Inghilterra sarà fondamentale restare compatti per tutta la partita.

Una vittoria avrebbe un significato enorme: qualificazione quasi certa, prestigio internazionale e la conferma che il Ghana può tornare protagonista anche sul palcoscenico mondiale.

Pronostico di Inghilterra – Ghana:

Il pronostico di Inghilterra-Ghana pende dalla parte dei Three Lions, che hanno iniziato il loro percorso ai Mondiali 2026 con una vittoria spettacolare contro la Croazia e possono già conquistare la qualificazione ai sedicesimi di finale con una giornata d’anticipo.

La squadra di Thomas Tuchel ha mostrato una potenza offensiva superiore, una grande capacità di riempire l’area avversaria e diverse soluzioni in grado di cambiare il volto della partita. Contro il Ghana, però, servirà anche maggiore attenzione difensiva, perché il 4-2 dell’esordio ha evidenziato qualche fragilità nella gestione delle transizioni e nelle letture arretrate.

Il Ghana ha battuto Panama grazie a una rete arrivata nel recupero, ma per lunghi tratti ha faticato a creare occasioni realmente pericolose. La squadra di Carlos Queiroz ha mostrato compattezza, spirito e capacità di restare dentro la partita fino all’ultimo, ma contro un avversario del livello dell’Inghilterra servirà molto di più.

Le Black Stars non sembrano avere al momento una produzione offensiva abbastanza continua per sfruttare con regolarità le eventuali disattenzioni della difesa inglese.

Anche sul piano difensivo, il Ghana arriva con qualche interrogativo. Prima del Mondiale non sono mancate prestazioni poco solide e contro una nazionale ricca di talento come l’Inghilterra ogni errore rischia di essere pagato caro.

Harry Kane, Jude Bellingham, Marcus Rashford e gli altri uomini offensivi di Tuchel hanno qualità, fisicità e ritmo per mettere sotto pressione la retroguardia ghanese fin dai primi minuti.

Per questo motivo, l’Inghilterra parte favorita. Il Ghana può rendere la partita più complicata se riuscirà a chiudere gli spazi e ripartire con ordine, ma i Three Lions sembrano avere più strumenti per indirizzare il match, controllare il possesso e colpire nei momenti decisivi.

Pronostico Inghilterra-Ghana: 2-0

L’Inghilterra ha tutto per conquistare un’altra vittoria, blindare il passaggio alla fase a eliminazione diretta dei Mondiali 2026 e confermare il proprio ruolo di candidata al titolo.