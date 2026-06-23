Cristiano Ronaldo in panchina ai Mondiali? Portogallo-Uzbekistan decisivo per CR7

Per Cristiano Ronaldo, il Mondiale rischia di diventare un incubo: oggi il Portogallo si gioca molto più di una partita contro l’Uzbekistan e CR7 dopo il deludente match d’esordio contro il Congo rischia di partire dalla panchina.

Il Mondiale 2026 mette Cristiano Ronaldo davanti a una delle giornate più delicate della sua carriera con la maglia del Portogallo. La domanda che accompagna la vigilia della sfida contro l’Uzbekistan è semplice solo in apparenza: Ronaldo oggi sarà titolare o partirà dalla panchina?

Il tema è diventato centrale dopo il deludente pareggio per 1-1 all’esordio contro la Repubblica Democratica del Congo, una partita che la Seleção immaginava di controllare con maggiore autorità e che invece ha aperto subito il primo vero dibattito interno del torneo.

A rendere tutto ancora più pesante c’è il confronto indiretto con Lionel Messi. Mentre il numero 10 argentino ieri ha trascinato l’Argentina contro l’Austria con una doppietta storica, diventando il miglior marcatore di sempre nella storia dei Mondiali, Ronaldo è chiamato oggi a dare una risposta.

Non soltanto ai critici, ma anche al campo, che resta l’unico luogo in cui il passato smette di contare e il presente diventa giudizio. Il Portogallo gioca alle 19:00 italiane contro l’Uzbekistan di Fabio Cannavaro e non può permettersi un altro passo falso nel Gruppo K.

Ronaldo titolare o panchina, il dilemma di Martinez domina la vigilia

Il CT Roberto Martinez non ha svelato in modo definitivo la formazione, ma la sensazione è che Cristiano Ronaldo resti in vantaggio per una maglia da titolare.

Le ultime indicazioni portano verso una possibile conferma del capitano dal primo minuto, nonostante la prestazione opaca contro la Repubblica Democratica del Congo e nonostante una parte crescente di tifosi e osservatori chieda una soluzione diversa per rendere il Portogallo più mobile, più veloce e meno prevedibile negli ultimi metri.

Il problema, però, non riguarda soltanto la presenza iniziale di Ronaldo. La vera questione è la gestione della partita. Martinez può anche continuare a considerarlo un punto di riferimento, ma dovrà capire quando proteggerlo, quando sostituirlo e quando cambiare struttura offensiva se la gara dovesse complicarsi. Contro il Congo, CR7 è rimasto in campo per tutti i novanta minuti senza riuscire a incidere davvero: pochi palloni puliti, nessun tiro nello specchio e una presenza offensiva più simbolica che realmente determinante.

In una squadra piena di talento come il Portogallo, con Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, Joao Neves, Francisco Conceição, Joao Felix, Trincao e Rafael Leao, il dibattito è inevitabile.

La domanda, quindi, non è più soltanto se Ronaldo debba giocare. La domanda è quanto il Portogallo debba ancora adattarsi a lui e quanto invece Ronaldo debba adattarsi a un Portogallo che ha qualità, gamba e fantasia per attaccare anche in modo diverso. Martinez lo ha difeso, ricordando il peso storico del suo capitano e la sua capacità di restare pericoloso anche senza toccare molti palloni. Ma oggi contro l’Uzbekistan servirà qualcosa di più della reputazione.

Messi ha brillato, Ronaldo deve rispondere: il peso del confronto infinito

Il Mondiale, come spesso accade, amplifica tutto. E il giorno dopo la grande notte di Messi, la pressione su Cristiano Ronaldo diventa ancora più evidente. L’argentino ha segnato due gol all’Austria, ha portato l’Argentina alla fase a eliminazione diretta e ha superato quota 18 reti mondiali, un traguardo che lo proietta ancora più in alto nella storia della Coppa del Mondo. Ronaldo, invece, arriva alla seconda partita con addosso il peso di una prova insufficiente e di un interrogativo scomodo: può ancora essere decisivo ai massimi livelli di un torneo mondiale?

Il paragone con Messi non è soltanto mediatico. È narrativo, emotivo, sportivo. I due hanno attraversato insieme quasi vent’anni di calcio, dividendosi record, trofei, discussioni e generazioni di tifosi. Oggi, però, la fotografia del Mondiale sembra diversa.

Messi continua a incidere nei momenti decisivi, mentre Ronaldo è chiamato a dimostrare che la sua presenza non è soltanto una questione di leadership, immagine o rispetto per la carriera. Il Portogallo ha bisogno di gol, profondità, movimenti utili, presenza in area e capacità di aprire spazi per i compagni.

La sfida contro l’Uzbekistan può diventare il momento della risposta. Un gol basterebbe a cambiare il tono del racconto, a spegnere molte polemiche e a rimettere Ronaldo al centro del progetto tecnico. Una nuova prestazione anonima, invece, renderebbe ancora più forte il partito di chi chiede una gestione diversa, magari con CR7 usato come arma dalla panchina o sostituito prima in caso di partita bloccata.

Il Portogallo non può sbagliare: il pareggio col Congo ha acceso le critiche

Il Portogallo era arrivato al Mondiale con una rosa considerata tra le più complete del torneo. Qualità tecnica, profondità della panchina, esperienza internazionale e un centrocampo di altissimo livello sembravano elementi sufficienti per partire forte. Il pareggio con la Repubblica Democratica del Congo, invece, ha cambiato immediatamente l’atmosfera. La squadra ha dato l’impressione di accendersi a tratti, senza trovare continuità, ritmo e cattiveria negli ultimi sedici metri.

La prestazione di Ronaldo è finita al centro del dibattito, ma sarebbe riduttivo attribuire tutto al capitano. Il Portogallo ha creato meno del previsto, ha mosso il pallone con poca velocità e ha faticato a servire l’area con tempi e qualità. Quando una squadra costruita per dominare non riesce a farlo, il centravanti diventa inevitabilmente il primo volto della discussione, ma il problema riguarda anche i collegamenti, le distanze e la capacità degli esterni e dei centrocampisti di aggredire gli spazi.

Martinez ha parlato di una squadra emotivamente condizionata dopo il vantaggio, più che di un problema tecnico o tattico. È una lettura comprensibile, ma oggi non basteranno spiegazioni. Contro l’Uzbekistan serve una reazione netta, perché un altro risultato negativo complicherebbe il percorso verso la qualificazione e trasformerebbe la terza giornata in una partita carica di tensione. Il Portogallo non è ancora in emergenza, ma è già davanti a un bivio.

L’Uzbekistan di Cannavaro cerca l’impresa e vuole colpire le fragilità portoghesi

Dall’altra parte ci sarà un Uzbekistan reduce dalla sconfitta per 3-1 contro la Colombia, ma non per questo disposto a recitare il ruolo della vittima sacrificale. La nazionale guidata da Fabio Cannavaro sta vivendo il suo primo Mondiale e sa che la sfida contro il Portogallo richiederà una prestazione quasi perfetta. Serviranno ordine, attenzione, compattezza e soprattutto capacità di non perdere lucidità nei momenti in cui la pressione portoghese crescerà.

Cannavaro conosce bene il peso delle grandi partite e sa che concentrarsi soltanto su Ronaldo sarebbe un errore. Il Portogallo ha troppi giocatori capaci di decidere la gara anche senza il suo capitano: Bruno Fernandes può cambiare ritmo con un passaggio, Bernardo Silva può creare superiorità tra le linee, Vitinha può alzare la qualità del palleggio, Leao può spaccare la partita se chiamato dalla panchina. Per questo l’Uzbekistan dovrà difendere da squadra, non da singoli.

La chiave potrebbe essere proprio la gestione degli spazi alle spalle dei centrocampisti portoghesi. Se la Seleção dovesse attaccare con troppa frenesia, lasciando campo alle ripartenze, l’Uzbekistan potrebbe provare a rendere la partita più scomoda del previsto. Non sarà facile, perché il divario tecnico resta evidente, ma il Mondiale ha già dimostrato che le partite considerate semplici possono diventare trappole se non vengono affrontate con la giusta intensità.

Conceição chiede fame, Ronaldo resta il simbolo ma ora servono risposte

Tra i giocatori più attesi c’è anche Francisco Conceição, che ha chiesto un Portogallo più aggressivo, più affamato e più deciso rispetto all’esordio. Il suo messaggio è chiaro: la qualità da sola non basta, soprattutto in un Mondiale dove ogni avversaria gioca con motivazioni altissime. La Seleção deve ritrovare velocità, coraggio e verticalità, evitando quella sensazione di palleggio sterile che ha accompagnato diversi momenti della gara contro il Congo.

Conceição ha anche difeso Ronaldo, sottolineando la sua fame e la sua capacità unica di segnare. È un punto importante, perché dentro lo spogliatoio CR7 continua a essere un riferimento. Il problema nasce quando il peso simbolico rischia di diventare più grande del rendimento effettivo.

Martinez dovrà essere bravo a mantenere equilibrio: proteggere il suo leader, ma non diventare prigioniero del suo nome.

Oggi il campo dirà se Ronaldo è ancora l’uomo giusto per guidare l’attacco dal primo minuto.

Se il Portogallo riuscirà a servirlo meglio e ad accompagnarlo con più uomini, CR7 potrà ancora trasformare pochi palloni in una serata decisiva. Se invece dovesse rimanere isolato, lento nei movimenti e lontano dalla porta, la discussione sulla panchina diventerà inevitabilmente più forte.

Portogallo Uzbekistan, orario e dove vedere la partita

Portogallo Uzbekistan si gioca oggi, martedì 23 giugno 2026, alle 19:00 italiane, in una sfida valida per la seconda giornata del Gruppo K dei Mondiali.

La partita ha un peso enorme per la nazionale di Roberto Martinez, chiamata a vincere dopo il pareggio dell’esordio contro la Repubblica Democratica del Congo.

Il tema principale resta quello della scelta offensiva del Portogallo. Le indicazioni della vigilia portano verso Ronaldo ancora dal primo minuto, ma la sua partita sarà inevitabilmente osservata con attenzione speciale.

Dopo il record di Messi che ha segnato 5 gol in 2 partite oggi tocca a Cristiano Ronaldo dimostrare che il suo Mondiale può ancora accendersi.