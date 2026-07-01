Rivoluzione Juventus: Preso Ekhator con un Blitz Lampo, Ora l’Assalto Finale a Kolo Muani

Juventus - Stadiosport.it

La Juventus ha acceso i motori del calciomercato estivo con un’operazione fulminea che ha colto tutti di sorpresa, delineando una strategia chiara per rifondare il reparto offensivo. Con una mossa orchestrata nella massima riservatezza, il club bianconero ha strappato al Genoa il giovanissimo talento Jeff Ekhator, superando la concorrenza internazionale e chiudendo l’accordo in pochissime ore per anticipare i vincoli di bilancio. Ma la dirigenza di Torino non ha alcuna intenzione di fermarsi qui: incassato il sì della promessa italiana, è partito l’assalto definitivo per riportare all’ombra della Mole il francese Randal Kolo Muani.

Il doppio colpo traccia una linea di discontinuità rispetto al passato recente. La Juventus sta cercando di abbinare la freschezza e la potenza fisica di uno dei migliori profili emergenti del panorama nazionale all’esperienza internazionale di un attaccante in cerca di riscatto, creando un mix che possa restituire imprevedibilità e gol alla manovra offensiva.

I dettagli del blitz lampo per Jeff Ekhator

La trattativa per l’attaccante classe 2006 è stata un vero e proprio capolavoro di tempismo. Nelle ultime ore di giugno, sfruttando la necessità del Genoa di far cassa per esigenze di bilancio, la Juventus ha sferrato l’attacco decisivo battendo la concorrenza agguerrita degli spagnoli del Betis Siviglia. L’operazione è stata formalizzata sulla base di un investimento complessivo da 16 milioni di euro di parte fissa, a cui si aggiungeranno 2 milioni di bonus e una percentuale del 15% sulla futura rivendita a favore del Grifone.

All’interno dell’affare è rientrato anche il cartellino di David Puczka, promettente esterno sinistro austriaco della Juventus Next Gen, valutato circa 5 milioni di euro, che ha fatto il percorso inverso trasferendosi a titolo definitivo in Liguria. Ekhator, che non ha ancora compiuto vent’anni ed è stato più volte elogiato pubblicamente da Daniele De Rossi durante la sua gestione tecnica per doti atletiche e margini di crescita straordinari, rappresenta un investimento a lungo termine di grandissimo valore.

Sebbene alcune indiscrezioni suggerissero un possibile prestito immediato al Sassuolo per accumulare minutaggio, la volontà della dirigenza sembra quella di valutarlo attentamente in ritiro per capire se integrarlo subito nelle rotazioni della prima squadra o utilizzarlo come preziosa risorsa strategica.

Accordo quinquennale: Kolo Muani vuole solo la maglia bianconera

Se Ekhator incarna il futuro, il presente risponde al nome di Randal Kolo Muani. Le ultime indiscrezioni di mercato confermano che la Juventus ha già raggiunto un accordo di massima totale con l’entourage del giocatore sulla base di un contratto quinquennale. Il forte attaccante francese, reduce da un’esperienza in prestito al Tottenham in Premier League che non ha pienamente soddisfatto le aspettative, ha espresso fin da subito una preferenza assoluta per il ritorno a Torino, dove aveva già vissuto una parentesi estremamente positiva tra gennaio e giugno 2025 segnando 8 reti in 16 apparizioni.

Il gradimento totale del ventisettenne di Bondy mette la Juventus in una posizione di forte vantaggio psicologico, bloccando di fatto qualsiasi altro inserimento da parte di club europei. Kolo Muani vede nella Serie A e nel modulo bianconero il contesto tattico ideale per rilanciare una carriera che nell’ultimo anno ha subito una parziale battuta d’arresto, convinto di poter ritrovare la continuità realizzativa sotto la guida del nuovo staff tecnico.

La trattativa con il PSG e lo scoglio della valutazione economica

Superato lo scoglio dell’accordo con il calciatore, la partita più complessa si è spostata sui tavoli di Parigi. I contatti tra l’amministratore delegato bianconero Comolli e la dirigenza del Paris Saint-Germain si sono intensificati per trovare una quadra sulla formula del trasferimento. Il club transalpino chiede una cifra vicina ai 40 milioni di euro per cedere l’attaccante a titolo definitivo, una richiesta giudicata inizialmente troppo elevata dalle casse juventine.

La diplomazia bianconera è al lavoro per ammorbidire le pretese dei campioni di Francia, forti della volontà di ferro espressa dal giocatore. L’obiettivo è strutturare l’operazione attraverso un prestito con obbligo di riscatto condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi stagionali, oppure limare la parte fissa inserendo una corposa serie di bonus legati alle prestazioni individuali e di squadra. L’ad Comolli vuole stringere i tempi per evitare di trascinare la trattativa troppo a lungo, regalando il prima possibile al reparto avanzato quel centravanti di caratura internazionale necessario per puntare ai vertici della classifica.