Risultati Ritorno Spareggi Europa League 22/2/2024: Rennes-Milan 3-2 e Roma-Feyenoord 1-1 (5-3 dcr)

EUROPA LEAGUE RITORNO SPAREGGI PLAY-OFF: RISULTATI E MARCATORI, QUALIFICATE AGLI OTTAVI DI FINAE ED ELIMINATE

Si sono disputate le sfide di ritorno degli spareggi dei Play-off di Europa League, che hanno decretato le otto qualificate agli ottavi di finale.

Nelle sfide del pomeriggio, non basta la tripletta di Bourigeaud al Rennes, che vince contro il Milan, ma i rossoneri passano il turno grazie alla vittoria per 3-0 dell’andata.

Anche allo Sporting Braga non basta la vittoria a Baku, visto che il Qarabag supera il turno in virtù della vittoria in terra portoghese, mentre il Benfica difende il vantaggio contro il Tolosa e il Friburgo approfitta del tifo in casa per superare l’ostacolo Lens.

Nelle partite della serata, invece, il Marsiglia reagisce al cambio d’allenatore distruggendo lo Shakhtar Donetsk, mentre basta il pareggio allo Sporting Lisbona per superare lo Young Boys e clamorosa debacle del Galatasaray in trasferta contro lo Sparta Praga.

Infine, la Roma riesce a battere il Feyenoord solo dopo i calci di rigore al termine di una doppia sfida finita 1-1 nei tempi regolamentari.

Risultati e marcatori:

Friburgo-Lens 3-2 (andata 0-0)

(29′ Pereira da Costa (L), 47′ Wahi (L), 67′, 92′ Sallai (F), 99′ Gregoritsch (F))

Qarabag-Braga 2-3 (andata 4-2)

(70′ Fernandes (B), 83′ Djalo (B), 102′ Silva (Q), 115′ Banza (B), 122′ Akhundzade (Q))

Rennes-Milan 3-2 (andata 0-3)

(11′, 54′, 68′ Bourigeaud (R), 22′ Jovic (M), 58′ Leão (M))

Tolosa-Benfica 0-0 (andata 1-2)

OLYMPIQUE MARSIGLIA – SHAKHTAR DONETSK 3-1

12′ rig. Sudakov (S); 23′ Aubameyang (M); 74′ Sarr (M); 81′ Kondogbia (M)

SPARTA PRAGA – GALATASARAY 4-1

8′ Preciado (S); 16′ Bardakci (G); 74′ Tuci (S); 80′ Haraslin (S); 96′ Kuchta (S)

SPORTING CP – YOUNG BOYS 1-1

13′ Gyokeres (S); 84′ Ganvoula (Y)

Roma-Feyenoord 1-1 (5-3 dcr): 5′ Gimenez (F), 15′ Pellegrini (R)

Qualificate agli ottavi di finale di Europa League:

Friburgo

Qarabag

Milan

Benfica

Marsiglia

Sparta Praga

Sporting Lisbona

Roma

Eliminate:

Lens

Sporting Braga

Rennes

Tlosa

Shakhtar Donetsk

Galatasaray

Young Boys

Feyenoord