Risultati Prove Libere 2 MotoGP Indonesia: Quartararo davanti a Morbidelli e Zarco

Nella prima giornata di prova libere sul circuito di Mandalika in vista del Gran Premio di Indonesia di MotoGP sono state protagoniste le due Yamaha che sono state le più veloci con Quartararo e Franco Morbidelli

Nella seconda sessione di prove libere sul nuovo circuito di Mandalika dove domenica di correrà il Gran Premio di Indonesia vola Fabio Quartararo con la sua Yamaha e fa il miglior tempo in 1’31”608 davanti al compagno di Box Franco Morbidelli che è secondo staccato di soli 30 millesimi.

Subito dietro ci sono le due Ducati Pramac con Johann Zarco che ha fatto il terzo tempo a 285 millesimi e Jorge Martin che è quarto.

A seguire ci sono altre due Ducati, quella del Team Gresini di Enea Bastianini con il quinto tempo vincitore nella gara di esordio in Qatar e sesto tempo per quella ufficiale di Jack Miller.

Francesco Bagnaia invece con l’altra Ducati è rimasto con il 21° tempo e non è riuscito a fare il time attack a causa di due bandiere gialle, la prima per la caduta di Bastianini e la seconda per quella di Marquez.

Domani mattina Bagnaia dovrà per forza migliorare in FP3 se non vuole essere costretto a partire dalle Q1.

In top ten ci sono anche Aleix Espargaro con l’Aprilia, le due KTM di Binder e Oliveira e Alex Rins con la Suzuki.

A causa della caduta anche Marc Marquez si trova indietro con il 22° tempo e domani dovrà fare di tutto per recuperare nella Q3.

Risultati e Classifica 2° Sessione di Prova Libere MotoGP Indonesia:

1 Fabio Quartararo Yamaha 307.6 1’31.608 2 Franco Morbidelli Yamaha 304.2 1’31.638 +0.030 3 Johann Zarco Ducati 308.5 1’31.893 +0.285 4 Jorge Martin Ducati 308.5 1’31.904 +0.296 5 Enea Bastianini Ducati 311.2 1’31.921 +0.313 6 Jack Miller Ducati 307.6 1’31.965 +0.357 7 Aleix Espargaró Aprilia 309.4 1’32.008 +0.400 8 Brad Binder KTM 309.4 1’32.017 +0.409 9 Miguel Oliveira KTM 309.4 1’32.049 +0.441 10 Alex Rins Suzuki 308.5 1’32.106 +0.498 11 Andrea Dovizioso Yamaha 305.9 1’32.303 +0.695 12 Takaaki Nakagami Honda 306.8 1’32.314 +0.706 13 Maverick Viñales Aprilia 307.6 1’32.344 +0.736 14 Fabio Di Giannantonio Ducati 303.3 1’32.418 +0.810 15 Marco Bezzecchi Ducati 308.5 1’32.471 +0.863 16 Alex Marquez Honda 307.6 1’32.554 +0.946 17 Raul Fernandez KTM 305.9 1’32.557 +0.949 18 Remy Gardner KTM 304.2 1’32.626 +1.018 19 Pol Espargaró Honda 309.4 1’32.628 +1.020 20 Joan Mir Suzuki 308.5 1’32.641 +1.033 21 Francesco Bagnaia Ducati 306.8 1’32.845 +1.237 22 Marc Marquez Honda 308.5 1’32.847 +1.239 23 Darryn Binder Yamaha 306.8 1’33.014 +1.406 24 Luca Marini Ducati 305 1’33.223 +1.615

