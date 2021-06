Risultati Prove Libere 1 GP Azerbaigian di F1: Verstappen davanti le Ferrari

Risultati Prove Libere 1 Grand Premio di Azerbaigian di Formula 1: sul circuito di Baku nella prima sessione di prove libere del venerdi mattina, il pilota olandese è il più veloce seguito dalla rossa

La prima mattinata di libere sul circuito di Baku in vista del Gran Premio di Azerbaigian si è chiusa con un grande Max Verstappen che ha guadagnato il miglior tempo in 1’43”184, staccando di 43 millesimi Charles Leclerc che ha grande voglia di rifarsi dopo Monaco.

Ottimo terzo tempo per Carlos Sainz a soli 337 millesimi da Verstappen; a seguire troviamo Perez, Ricciardo che deve rifarsi dopo alcune prestazioni opache, Gasly e solo settimo Lewis Hamilton che sembrava frenato sul tracciato, addirittura decimo Valteri Bottas che continua il suo periodo negativo.

Un ottimo Fernando Alonso si trova in nona posizione preceduto da Lando Norris, male Vettel solo quindicesimo (dopo finalmente una buona prova a Montecarlo) come il compagno Stroll al tredicesimo posto. Ultimi, come sempre, Schumacher e Mazepin, con la disastrosa Haas mentre le due Alfa Romeo sono subito fuori dalla top 10 con Raikkonen undicesimo e Giovinazzi dodicesimo.

Risultati 1° sessione Prove Libere Gran Premio di Azerbaigian di F1 2021:

1-M.Verstappen 1’43”184

2-C.Leclerc 1’43”227

3-C.Sainz 1’43”521

4-S.Perez 1’43”630

5-D.Ricciardo 1’43”732

6-P.Gasly 1’43”757

7-L.Hamilton 1’43”893

8-L.Norris 1’43”996

9-F.Alonso 1’44”777

10-V.Bottas 1’44”891

11-K.Raikkonen 1’44”943

12-A.Giovinazzi 1’45”092

13-L.Stroll 1’45”234

14-Y.Tsunoda 1’45”384

15-S.Vettel 1’45”415

16-E.Ocon 1’45”446

17-G.Russell 1’45”452

18-N.Latifi 1’45”774

19-M.Schumacher 1’46”899

20-N.Mazepin 1’46”945

