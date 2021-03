Risultati Europa League Andata Ottavi 11-3-2021: Manchester United-Milan 1-1, Roma-Shakhtar Donetsk 3-0

EUROPA LEAGUE ANDATA OTTAVI DI FINALE: RISULTATI E MARCATORI

E’ una serata bellissima quella dedicata alle sfide d’andata degli ottavi di finale di Europa League, in cui sono state protagoniste anche le squadre italiane.

Un Milan meraviglioso, nonostante la grandissima emergenza infortunati, riesce a pareggiare sul campo del Manchester United segnando nei minuti di recupero un gol che potrebbe essere fondamentale e decisivo ai fini della qualificazione.

Dopo un primo tempo sotto tono, l’Ajax distrugge lo Young Boys ad Amsterdam, così come il Villareal, che vince in Ucraina contro la Dynamo Kiev con i gol dei due difensori centrali, mentre i Rangers Glasgow festeggiano la vittoria del campionato con un pareggio con rete sull’ostico campo dello Slavia Praga.

Poi, la Roma distrugge lo Shakhtar Donetsk, in una partita di fatto mai in bilico, in cui i giallorossi hanno dimostrato di essere di tutt’altro livello, un risultato che è una seria ipoteca al passaggio del turno.

Come quello del Granada, che non ha problemi a superare l’ostacolo Molde, che ha giocato in inferiorità numerica, e del Tottenham, che ha passeggiato contro la Dinamo Zagabria, mentre l’Arsenal vince contro l’Olympiakos una trasferta molto tignosa ad Atene.

Risultati e marcatori:

Ajax-Young Boys 3-0 (62′ Klaassen, 82′ Tadic, 92′ Brobbey)

Manchester United-Milan 1-1 (50′ Diallo, 92′ Kjaer)

Dinamo Kiev-Villarreal 0-2 (30′ Pau Torres, 52′ Raul Albiol)

Slavia Praga-Rangers 1-1 (7′ Stanciu, 36′ Helander)

Granada-Molde 2-0 (26′ Molina, 76′ Soldado)

Olympiacos-Arsenal 1-3 (34′ Odegaard, 58′ El Arabi, 79′ Gabriel, 85′ Elneny)

Roma-Shakhtar 3-0 (23′ Pellegrini, 73′ El Shaarawy, 77′ Mancini)

Tottenham-Dinamo Zagabria 2-0 (25′ e 70′ Kane)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

