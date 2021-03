Video Gol Highlights Roma Shakhtar Donetsk 3-0 Europa League 11-03-2021

Video Gol e Highlights di Roma Shakhtar Donetsk 3-0: la Roma travolge gli ucraini dello Shakthar all’Olimpico nell’andata degli ottavi di Finale di Europa League grazie ai gol di Pellegrini, El Shaarawy e Mancini

La Roma di Fonseca batte 3 a 0 lo Shakhtar Donetsk all’Olimpico e mette una seria ipoteca sulla qualificazione ai quarti di finale di Europa League.

I giallorossi vincono grazie ai gol di Lorenzo Pellegrini al 25° del primo tempo e nella ripresa di El Shaarawy al 73° e Mancini al 78°.

Sintesi di Roma Shakhtar Donetsk 3-0:

Fonseca manda in campo la sua Roma con il solito 3-4-2-1 con Pau Lopez in porta e difesa a 3 formata da Mancini, Kumbulla e Cristante. A centrocampo ci sono Diawara e Villar con Karsdorp a destra e Spinazzola a sinistra. Il tridente d’attacco è formata da Mkhitaryan punta centrale supportato da Pellegrini e Dzeko.

La Roma parte subito bene e sfiora il vantaggio al 6° minuto con Villar che su calcio d’angolo prova a deviare in rete ma Trubin respinge sulla linea in modo provvidenziale.



Al 25° la Roma passa in vantaggio: Mkhitaryan serve Pedro sulla sinistra che innesca Lorenzo Pellegrini che entra in area e di esterno destro batte Trubin inuscita per l’1 a 0 della Roma.

Passano 3 minuti e lo Shakthar sfiora il pareggio con Dodo che serve Moraes libero al centro che calcia ma Pau Lopez è bravo a respingere.

Al 30° dopo una brutta uscita di Trubin Mkhitaryan riceve palla e prova il tiro dalla distanza ma il pallone termina di poco sopra la traversa.

Mkhitaryan subito dopo il tiro accusa problemi muscolari e chiede la sostituzione, al suo posto entra Borja Mayoral.

In apertura di ripresa un errore di Villar a centrocampo concede il contropiede allo Shakthar con Tete che arriva a tu per tu con Pau Lopez che è bravissimo a deviare in corner.

Lo Shakthar ad inizio riprese scende in campo determinato e mette alle corde la Roma in diverse occasioni.

Al 50° tete riceve palla sulla sinistra e calcia in porta ma il tiro viene deviato in calcio d’angolo.

Al 55° Moraes viene messo giù da Kumbulla che viene ammonito.

Al 60° entra in campo El Shaarawy al posto di Pedro.

Al 65° la Roma sfuora il raddoppio con Spinazzola che serve Mayoral in area che però sbaglia il controllo.

Al 73° arriva il raddoppio della Roma con El Shaarawy: il faraone riceve palla sulla sinistra ed entra in area e batte Trubin in uscita con un pallonetto.

Al 77° la Roma sfiora il 3° gol ancora con El Shaarawy ma questa volta Trubin riesce a deviare il pallone in calcio d’angolo.



Sul calcio d’angolo battuto da Pellegrini Mancini salta di testa e mette in rete per il 3 a 0 della Roma.

Nel finale ancora cambi per la Roma: fuori Diawara, Pellegrini e Spinazzola ed entrano Bruno Perez, Ibanez e Carles Perez.

Video Gol Highlights di Roma – Shakhtar Donetsk 3-0:

Tabellino di Roma – Shakhtar Donetsk 3-0:

ROMA (3-4-2-1): Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Diawara (dal 78′ Ibanez), Spinazzola (dal 78′ Bruno Peres); Pedro (dal 62′ El Shaarawy), Pellegrini (dal 78′ Carles Perez); Mkhitaryan (dal 35′ Borja Mayoral). All. Paulo Fonseca.

SHAKHTAR (4-2-3-1): Trubin; Dodò, Vitao, Matvienko, Ismaily; Alan Patrick (dal 79′ Solomon), Maycon; Teté (dall’88’ Konoplyanka), Marlos (dall’88’ Marcos Antonio), Taison (dal 79′ Sudakov); Junior Moraes. All. Luis Castro.

MARCATORI: 23′ Pellegrini (R), 73′ El Shaarawy (R), 77′ Mancini (R).

ARBITRO: Artur Dias (Por).

AMMONITI: Kumbulla, Mancini (R), Alan Patrick, Taison, Maycon (S).

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS