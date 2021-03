Video Gol Highlights Manchester United-Milan 1-1: sintesi 11-03-2021

Il risultato di Manchester United-Milan 1-1: perdere sarebbe stato ingiusto e infatti i rossoneri escono imbattuti dall'”Old Trafford” con un pareggio prezioso che sta perfino stretto ai meneghini per come è stata condotta la partita, ossia in maniera quasi impeccabile. E’ vero che gli inglesi si divorano due gol e vanno in vantaggio ad inizio ripresa, ma giocano male e vengono salvati dal VAR in occasione del gol ingiustamente non convalidato a Kessié. Tra una settimana a Milano si ripartirà come se nulla fosse accaduto.

Diallo approfitta di un errore difensivo, ma Kjaer rimedia al tramonto del match.

La sintesi di Manchester United-Milan 1-1

I rossoneri partono fortissimo e nel giro di undici minuti realizza due gol che l’arbitro sloveno Vincic, però, annulla. Il primo, di Leao, era in evidente offside, ma il secondo, un gran tiro dal limite di Kessié, non convalidato per un controllo di braccio dello stesso ivoriano, sembrava regolare.

Le occasioni latitano nei minuti successivi, ma i rossoneri giocano benissimo e non lasciano spazi agli avversari, nettamente in difficoltà.

Alla mezz’ora Saelemaekers scende sulla destra e, dopo una finta ai danni di un avversario, conclude di sinistro trovando la respinta di Henderson. Tiro centrale, ma potente.

Il Manchester United è pericoloso solo al 39° su azione da corner: Bailly prolunga il cross dalla bandierina, Donnarumma manca la presa e Maguire calcia incredibilmente sul palo pur trovandosi praticamente sulla linea di porta.

E’ l’ultima emozione di un primo tempo gradevole che il Milan avrebbe meritato di chiudere con almeno un gol di vantaggio.

Ripresentatosi in campo con l’ex atalantino Diallo al posto di Martial, la squadra di Solskjaer passa in vantaggio al primo affondo: Fernandes, in un’azione nata da calcio di punizione, mette in area un pallone alla portata della difesa rossonera, ma Donnarumma sbaglia l’uscita e Tomori non difende permettendo proprio a Diallo di segnare di testa.

Il Milan non demorde all’ingiusto svantaggio e cerca di rimediare subito. Al 59° Kessié si inserisce in area e cerca il primo palo con il mancino trovando la respinta di Henderson. Ancora più ghiotta la chance per Krunic, che manca il bersaglio da buona posizione sprecando il bel cross di Calabria.

Pur giocando benissimo, il Milan inevitabilmente è molto alto e rischia di incassare il 2-0 da James: Greenwood scambia bene con un compagno ed entra in area da destra crossando sul palo opposto per il numero 21 che calcia clamorosamente a lato a porta quasi vuota.

Per vari minuti accade pochissimo, ma il Milan non si arrende e perviene al meritatissimo, e quasi insperato ormai, pareggio al 92°, nell’ultimo dei tre minuti di recupero: Krunic batte un corner forte e teso che Kjaer, lasciato solo, spedisce in rete con un gran colpo di testa. Il match termina così.

Il Video Gol Highlights di Manchester United-Milan 1-1

Il Tabellino di Manchester United-Milan 1-1

Manchester United (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka (74′ Williams), Bailly, Maguire, Telles; McTominay, Matic; James (74′ Shaw), Bruno Fernandes (74′ Fred), Martial (46′ Diallo); Greenwood. Allenatore: Solskjaer

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria (74′ Kalulu), Tomori, Kjaer, Dalot; Krunic, Meité, Kessié; Saelemaekers (69′ Castillejo), Leao, Diaz (69′ Tonali). Allenatore: Pioli

Marcatori: 50′ Diallo e 92′ Kjaer

Arbitro: Vincic (SLO)

Ammoniti: Saelemaekers e McTominay

