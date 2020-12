Risultati Europa League 5° Giornata e Classifiche Gironi 3-12-2020

EUROPA LEAGUE 5° GIORNATA: RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE

Grande spettacolo e una caterva di gol nella quinta giornata della fase a gironi di Europa League, davvero molto positiva per il calcio italiano.

Nelle gare del pomeriggio, nel Girone G clamoroso colpaccio dello Zorya contro il Leicester City, ne approfitta o Sporting Braga, che vince ad Atene contro l’AEK, ma inglesi e portoghesi ai sedicesimi di finale.

Nel Girone H due rimonte pazzesche: la prima quella del Milan, che da 0-2 riesce a ribaltare il Celtic vincendo 4-2 e conquistando il passaggio del turno, visto che anche il Lille batte lo Sparta Praga nonostante lo svantaggio iniziale.

Nel Girone I il Villareal festeggia il passaggio del turno grazie alla vittoria in Turchia contro il Sivasporr, mentre il Maccabi Tel Aviv non ne approfitta, pareggiando contro il Qarabag già eliminato.

Nel Girone J rocambolesco e spettacolare pareggio tra LASK Linz e Tottenham, che permette comunque agli inglesi di qualificarsi ai sedicesimi di finale, visto che l’Antwerp batte il Ludogorets e resta in testa alla classifica.

Nel Girone K la vittoria del Wolfsberger in trasferta contro il CSKA Mosca permette agli austriaci di superare momentaneamente il Feyenoord in classifica e di qualificare la Dinamo Zagabria, vincente contro gli olandesi nello scontro diretto.

Nel Girone L solo un pareggio nello scontro diretto tra le già qualificate Stella Rossa e Hoffenheim a Belgrado, mentre lo Slovan Liberec si regala i tre punti contro il Gent.

Nelle gare della serata, invece, nel Girone A la Roma distrugge lo Young Boys festeggiando la matematica certezza del primo posto, ma non ne approfitta il Cluj, che pareggia in casa contro il CSKA Sofia.

Nel Girone B l’Arsenal passeggia contro il Rapid Vienna, che si giocherà lo scontro diretto per il secondo posto contro il Molde nell’ultimo turno dopo la vittoria dei norvegesi contro il povero fanalino di coda Dundalk.

Nel Girone C tutto fin troppo facile per Bayer Leverkusen e Slavia Praga contro le già eliminate Nizza e Hapoel Beer Sheva, ma per il primo posto si deciderà tutto all’ultimo turno.

Nel Girone D il Benfica umilia il Lech Poznan festeggiando la qualificazione ai sedicesimi di finale insieme ai Rangers, che distruggono lo Standard Liegi, ma anche in questo caso fra una settimana si saprà la prima classificata.

Nel Girone E clamoroso colpaccio del PSV Eindhoven sul campo del Granada, ma entrambe le squadre superano il turno in anticipo grazie alla contemporanea vittoria dell’Omonia Nicosia contro il PAOK Salonicco.

Infine, nel Girone F succede di tutto e di più, visto che il Napoli pareggia sul campo dell’AZ Alkmaar e, contemporaneamente, la Real Sociedad non va oltre il pareggio anche contro il Rijeka, dando vita ad una classifica in cui ci sono tre squadre a giocarsi il passaggio del turno all’ultima giornata.

Risultati 5° giornata Gruppi Europa League e classifiche aggiornate:

GRUPPO A

Cluj-CSKA Sofia 0-0

Roma-Young Boys 3-1 (34′ Nsame (YB), 44′ Borja Mayoral (R), 59′ Calafiori (R), 81′ Dzeko (R))

Classifica Gruppo A:

Roma 13, Young Boys 7, Cluj 5, CSKA Sofia 2

GRUPPO B

Molde-Dundalk 3-1 (31′ Eirem, 40′ Omoijuanfo, 67′ Ellingsen, 94′ Flores)

Arsenal-Rapid Vienna 4-1 (10′ Lacazette, 18′ Mari, 44′ Nketiah, 47′ Kitagawa (RV), 66′ Rowe)

Classifica Gruppo B:

Arsenal 15, Molde 9, Rapid Vienna 6, Dundalk 0

GRUPPO C

Nizza-Bayer Leverkusen 2-3 (22′ Diaby (BL), 26′ Kamara (N), 32′ Dragovic (BL), 47′ Ndoye (N), 51′ Baumgartlinger (BL))

Slavia Praga-Hapoel Beer Sheva 3-0 (31′ Sima, 36′ Stanciu, 85′ Sima)

Classifica Gruppo C:

Bayer Leverkusen 12, Slavia Praga 12, Hapoel Beer Sheva 3, Nizza 3

GRUPPO D

Rangers-Standard Liegi 3-2 (6′ Lestienne (SL), 39′ Goldson (R), 41′ Cop (SL), 45′ Tavernier (R), 63′ Arfield (R))

Benfica-Lech Poznan 4-0 (36′ Vertonghen, 57′ Nunez, 58′ Pizzi, 90′ Weigl)

Classifica Gruppo D:

Benfica 11, Rangers 11, Lech Poznan 3, Standard Liegi 3

GRUPPO E

Granada-PSV 0-1 (39′ Malen)

Omonia-PAOK 2-1 (9′ Kakoulis (O), 39′ Tzolis (P), 84′ Gomez (O))

Classifica Gruppo E:

Granada 10, PSV 9, PAOK 5, Omonia 4

GRUPPO F

AZ-Napoli 1-1 (6′ Mertens (N), 54′ Martins Indi)

Real Sociedad-Rijeka 2-2 (37′ Velkovski, 69′ Bautista (RS), 74′ Loncar, 79′ Monreal (RS))

Classifica Gruppo F:

Napoli 10, AZ 8, Real Sociedad 8, Rijeka 1

GRUPPO G

Zorya-Leicester 1-0 (84′ Admanesh)

AEK-Braga 2-4 (8′ Tormena, 10′ Esgaio, 31′ Nelson Oliveira, 45′ Horta, 83′ Galeno, 89′ Vasilantonopoulos)

Classifica Gruppo G:

Leicester 10, Braga 10, Zorya 6, AEK 3

GRUPPO H

Lille-Sparta Praga 2-1 (71′ Krejci, 80′ Yilmaz, 85′ Yilmaz)

Milan-Celtic 4-2 (7′ Rogic, 14′ Edouard, 24′ Calhanoglu, 26′ Castillejo, 50′ Hauge, 82′ Diaz)

Classifica Gruppo H:

Lille 11, Milan 10, Sparta Praga 6, Celtic 1

GRUPPO I

Sivasspor-Villarreal 0-1 (75′ Chukwueze)

Qarabag-Maccabi Tel Aviv 1-1 (22′ Cohen su rig, 37′ Romero)

Classifica Gruppo I:

Villareal 13, Maccabi 7, Sivasspor 6, Qarabag 1

GRUPPO J

Anversa-Ludogorets 3-1 (20′ Hongla, 53′ Despodov, 72′ De Laet, 86′ Benson)

LASK-Tottenham 3-3 (42′ Michorl, 45′ Bale, 55′ Son, 84′ Eggestein, 86′ Dele Alli, 93′ Karamoko)

Classifica Gruppo J:

Antwerp 12, Tottenham 10, LASK 7, Ludogorets 0

GRUPPO K

Feyenoord-Dinamo Zagabria 0-2 (45’+5′ Petkovic, 52′ Majer)

CSKA Mosca-Wolfsberger 0-1 (22′ Vizinger)

Classifica Gruppo K:

Dinamo Zagabria 11, Wolfsberger 7, Feyenoord 5, CSKA Mosca 3

GRUPPO L

Stella Rossa-Hoffenheim 0-0

Gent-Slovan Liberec 1-2 (32′ Mara, 55′ Yusuf, 59′ Yaremchuk)

Classifica Gruppo L:

Hoffenheim 13, Stella Rossa 10, Liberec 6, Gent 0

