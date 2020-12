Video Gol Highlights AZ Alkmaar-Napoli 1-1: sintesi 3-12-2020

Solo un pareggio tra AZ Alkmaar e Napoli all’AZ Stadion di Alkmaar, conosciuto anche come AFAS Stadion, nella quinta giornata del Girone F di Europa League.

E’ un punto che non serve a nessuna delle due squadre, visto che ai partenopei servirà non perdere nell’ultimo turno nello scontro diretto contro la Real Sociedad, mentre gli olandesi dovranno vincere contro il Rijeka per conquistare la qualificazione ai sedicesimi di finale.

La sintesi di AZ Alkmaar-Napoli 1-1, 5° Giornata Gruppo F Europa League

E’ una partita molto difficile nel primo tempo, disputato su ritmi non proprio forsennati. Stranamente e inaspettatamente rispetto ai pronostici, a fare possesso palla sono i padroni di casa, mentre gli ospiti risultano troppo contratti in fase difensiva e poco precisi in impostazione di gioco.

Sembra che i padroni di casa vogliano spaccare subito il match, ma Gudmundsson trova la grande risposta di Ospina.

Gol sbagliato, gol subito: regola 1.0 del Manuale del Calcio. Infatti, al 6′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Mertens, che con una zampata di destro devia in rete il cross teso di Di Lorenzo, lesto a seguire l’azione costruita da Politano e Fabian Ruiz.

I padroni di casa hanno voglia di reagire e tornare in partita, continuano a macinare gioco, pressano gli ospiti nella metà campo avversaria, costringendoli a commettere errori in fase di impostazione, ma soffrono tantissimo subendo tantissimi contropiedi a causa di distanze non ottimali tra i reparti.

Infatti, gli ospiti sfiorano il raddoppio con Mertens, che non trova la porta da ottima posizione, ma rischiano tantissimo sulla giocata di Aboukhlal, che obbliga Ospina al mezzo miracolo.

Non cambia molto il copione della partita nel secondo tempo, visto che a tenere in mano il pallino del gioco sono sempre i padroni di casa, che mostrano davvero un grande carattere e una personalità da squadra di un certo livello contro ospiti qualitativamente più forti, ma troppo passivi e rinunciatari in campo.

Dopo un clamoroso errore sotto porta di Stengs, su sgroppata di Wijndal sulla sinistra, i padroni di casa trovano il giustissimo pareggio al 53′ minuto con il tocco sotto porta di Martins Indi sul tentativo di tiro a volo di Koopmeiners sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Gli ospiti provano ad alzare il baricentro e a riaffacciarsi dalle parti di Bizot, ma si allungano e i padroni di casa provano ad approfittarne rendendosi pericolosi in contropiede di Aboukhlal, che calcia addosso a Ospina.

Al 60′ minuto i padroni di casa potrebbero completare la rimonta, ma Ospina para il calcio di rigore di Koopmeiners, fischiato dall’arbitro per fallo di Bakayoko su Aboukhlal.

L’essere sopravvissuti all’harakiri sportivo risvegliagli ospiti, che finalmente iniziano a dominare a centrocampo, obbligando i padroni di casa chiudendosi in massa dietro la linea della palla difendendo compatti, ma divorandosi il possibile gol del nuovo vantaggio con Petagna, che di testa è poco cinico.

Nel finale gli ospiti sfiorano due volte il gol vittoria, primo con Lozano, sul quale Bizot è salvifico con un’uscita da pazzo, poi con Petagna, che sfiora il palo con il sinistro.

Video Gol Highlights di AZ Alkmaar-Napoli 1-1, 5° Giornata Gruppo F Europa League:

https://hofoot.90minkora.com/embed/H8QY3QtwSnuBb?autoplay=1&htmlplayer=1

Il tabellino di AZ Alkmaar-Napoli 1-1, 5° Giornata Gruppo F Europa League:

AZ-Napoli 1-1

AZ (4-3-3): Bizot 6; Wijndal 7, Martins Indi 6, Hatzidiakos 5,5, Sugawara 6,5; Koopmeiners 6,5, De Wit 5,5, Midtsjo 6; Stengs 5,5, Gudmundsson 5 (25′ st Boadu 5,5), Aboukhlal 6,5 (37′ st Karlsson).

Allenatore: Slot 6

Napoli (4-3-3): Ospina 7; Di Lorenzo 6, Maksimovic 6, Koulibaly 6,5, Ghoulam 6 (21′ st Mario Rui 6); Fabian Ruiz 6 (13′ st Elmas 5,5), Bakayoko 5, Zielinski 5,5 (18′ st Petagna 5,5); Politano 5,5 (18′ st Lozano 5,5), Mertens 6,5 (21′ st Demme 6), Insigne 5,5.

Allenatore: Gattuso 6

Arbitro: Buquet

Marcatori: 6′ Mertens (N), 9′ st Martins Indi

Ammoniti: Martins Indi (A), Wijndal (A), Demme (N)

Espulsi:

