Risultati Europa League 5° Giornata e Classifiche Gironi 27/10/2022: Lazio-Midtjylland 2-1 e HJK Helsinki-Roma 1-2

EUROPA LEAGUE 5° GIORNATA: RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE

Altri verdetti nella serata dedicata alla quinta giornata della fase a gironi di Europa League, che regala sempre tantissime reti.

Nel Gruppo A, grandissima vittoria in rimonta dello Zurigo contro il Bodo-Glimt, ormai eliminati, ma la vera notizia è la vittoria del PSV Eindhoven nello scontro diretto contro l’Arsenal.

Nel Gruppo B, pareggi rocamboleschi ed in goleada tra Rennes e Fenerbahçe, già qualificate, e tra AEK Larnaca e Dinamo Kiev.

Nel Gruppo C, il Betis vince lo scontro diretto contro il Ludogorets tenendo in vita la Roma, che vince a fatica contro l’HJK Helsinki e può ancora sperare per il secondo posto.

Nel Gruppo D, colpaccio del Royal Union Saint-Gilloise a Malmoe e primo posto matematico, visto che lo Sporting Braga perde clamorosamente contro l’Union Berlino, ora secondo.

Nel Gruppo F, la Lazio vince in rimonta in casa contro il Midtjylland, mentre il Feyenoord perde clamorosamente contro lo Sturm Graz all’ultimo secondo.

Nel Gruppo E, tutto fin troppo facile per il Manchester United che passeggia contro lo Sheriff Tiraspol, ma anche la Real Sociedad vince contro l’Omonia Nicosia e per il primo posto servirà lo scontro diretto.

Nel Gruppo G, solo pareggio tra Friburgo e Olympiakos, ne approfitta il Nantes, che batte il Qarabag.

Infine, nel Gruppo H, la sconfitta del Trabzonspor contro la Stella Rossa Belgrado favorisce il Ferencvaros, che pareggia contro il Monaco.

Europa League 2022-2023, Risultati Gruppo A

PSV Eindhoven-Arsenal 2-0: 56′ Veerman, 63′ de Jong

Zurigo-Bodo/Glimt 2-1: 46′ p.t. Pellegrino, 67′ Conde (Z), 94′ Marchesano (Z)

Europa League 2022-2023, Classifica Gruppo A

PSV Eindhoven 10*, Arsenal 9*, Bodo-Glimt 4, Zurigo 3

*una partita in meno

Europa League 2022-2023, Risultati Gruppo B

AEK Larnaca-Dinamo Kiev 3-3: 26′ e 72′ Altman, 46′ p.t. Vanat (D), 53′ Rafa Lopes, 82′ e 92′ Garmash (D)

Fenerbahce-Rennes 3-3: 5′ e 30′ Gouiri, 16′ Terrier, 42′ Valencia (F), 83′ Zajc (F), 88′ Mor (F)

Europa League 2022-2023, Classifica Gruppo B

Rennes 11, Fenerbahçe 11, AEK Larnaca 4, Dinamo Kiev 1

Europa League 2022-2023, Risultati Gruppo C

Ludogorets-Betis Siviglia 0-1: 57′ Fekir

HJK-Roma 1-2: 42′ Abraham, 54′ Hetemaj (H), 62′ aut. Hoskonen

Europa League 2022-2023, Classifica Gruppo C

Betis Siviglia 13, Ludogorets 7, Roma 7, HJK 1

Europa League 2022-2023, Risultati Gruppo D

Union Berino-Braga 1-0: 68′ rig. Knoche

Malmoe-Royale Union SG 0-2: 10′ Teuma, 42′ Amani

Europa League 2022-2023, Classifica Gruppo D

Saint Gilloise 13, Union Berlino 9, Sporting Braga 7, Malmoe 0

Europa League 2022-2023, Risultati Gruppo E

Omonia-Real Sociedad 0-2: 47′ p.t. Navarro, 60′ Karrikaburu

Manchester United-Sheriff Tiraspol 3-0: 44′ Dalot, 65′ Rashford, 81′ Ronaldo

Europa League 2022-2023, Classifica Gruppo E

Real Sociedad 15, Manchester United 12, Sheriff Tiraspol 3, Omonia Nicosia 0

Europa League 2022-2023, Risultati Gruppo F

Lazio-Midtjylland 2-1: 8′ Isaksen (M), 36′ Milinkovic-Savic, 58′ Pedro

Sturm Graz-Feyenoord 1-0: 93′ Kiteishvili

Europa League 2022-2023, Classifica Gruppo F

Lazio 8, Sturm Graz 8, Midtjylland 5, Feyenoord 5

Europa League 2022-2023, Risultati Gruppo G

Friburgo-Olympiacos 1-1: 17′ El Arabi, 93′ Kubler (F)

Nantes-Qarabag 2-1: 17′ Bias, 56′ rig. Ozobic (Q), 95′ Ganago

Europa League 2022-2023, Classifica Gruppo G

Friburgo 13, Qarabag 7, Nantes 6, Olympiacos 2

Europa League 2022-2023, Risultati Gruppo H

Ferencvaros-Monaco 1-1: 31′ Ben Yedder, 82′ Zachariassen (F)

Stella Rossa-Trabzonspor 2-1: 37′ Katai, 40′ Bakasetas (T), 64′ Pesic

Europa League 2022-2023, Classifica Gruppo H

Ferencvaros 10, Monaco 7, Trabzonspor6, Stella Rossa 6