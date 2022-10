Video Gol Highlights Lazio-Midtjylland 2-1: Sintesi 27-10-2022

Video Gol e Highlights Lazio-Midtjylland 2-1, 5° Giornata Gruppo F Europa League: segnano Isaksen, Milinkovic-Savic e Pedro

La Lazio batte in rimonta il Midtjylland allo Stadio Olimpico di Roma nella quinta giornata del Gruppo F della fase a gironi di Europa League.

Sono tre punti di vitale importanza per i biancocelesti, che con questa vittoria si portano in testa alla classifica di un girone finora assolutamente equilibrato, ma dovranno aspettare i risultati di stasera e, soprattutto, giocarsela fino all’ultimo per il passaggio del turno, visto che per la qualificazione matematica serve ancora un punto.

Sintesi di Lazio-Midtjylland 2-1

Out Immobile e Lazzari per Maurizio Sarri, che schiera Hysaj, Gila, Romagnoli e Marusic in difesa davanti a Provedel, lanciando Basic e Marcos Antonio con Milinkovic-Savic in mediana e Cancellieri in attacco con Zaccagni e Felipe Anderson.

Non c’è Brumado per Albert Capellas, che punta su Lossl a porta, Andersson, Dalsgaard, Sviatchenko e Paulinho in difesa, Evander, Martinez e Charles in mediana, mentre in attacco giocano Isaksen, Dreyer e Chilufya.

E’ una bellissima partita nel primo tempo, visto che i ritmi sono molto intensi. Le due squadre giocano a viso aperto e sono letali nel ribaltare l’azione in contropiede, ma in fase difensiva non appaiono molto ordinate e compatte.

Al 7′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Isaksen, che sfrutta al meglio un clamoroso errore di Marcos Antonio.

Grandissima reazione da parte dei padroni di casa, che prendono in mano il pallino del gioco ed attaccano a testa bassa gli avversari, che si difendono dietro la linea del centrocampo.

E’ Milinkovic-Savic il più pericoloso, ma ci provano anche Basic e Felipe Anderson contro un Lossl ad ottimi livelli dopo l’ammonizione di Romagnoli.

Al 36′ minuto i padroni di casa pareggiano proprio con Milinkovic-Savic, destro di precisione sullo scarico di Felipe Anderson.

Nel finale gli ospiti sembrano accusare un po’ il colpo e abbassano troppo il baricentro, i padroni di casa sono bravi ad approfittare del momento per sfiorare il raddoppio ancora con Milinkovic-Savic dopo il giallo ad Andersson.

Anche nel secondo tempo la partita si mantiene molto bella e divertente, visto che le due squadre cercano assolutamente la rete della vittoria.

Dopo una clamorosa traversa di Dreyer, i padroni di casa replicano colpendo una traversa con Zaccagni prima dell’entrata in campo di Sisto, Thychosen, Cataldi, Vecino e Pedro al posto di Chilufya, Andersson, Marcos Antonio, Basic e Cancellieri, e della grande parata del portiere sul tiro di Zaccagni.

Al 58′ minuto i padroni di casa completano la rimonta ribaltando il risultato con l’appena entrato Pedro, il cui sinistro risulta imparabile per il portiere.

Gli ospiti sembrano accusare un po’ il colpo, si abbassano troppo e vanno in completa balia dei padroni di casa, che provano ad approfittare del momento per gestire con personalità il risultato, non lesinando altre sortite offensive.

Ci provano Felipe Anderson e Milinkovic-Savic, viene ammonito Gila e Romero subentra sostituendo Zaccagni, ma a segnare è sempre Pedro, che al 79′ minuto si regala una bella doppietta con un diagonale di sinistro, peccato che venga annullato dal VAR per posizione di fuorigioco.

Dopo l’entrata in campo di Casale, Dyhr e Martinez al posto di Gila, Paulinho e Juninho, che riceve subito il cartellino giallo, al 84′ minuto viene annullata la rete di Kaba per posizione di fuorigioco e vengono ammoniti Vecino e Sviatchenko.

Highlights e Video Gol di Lazio-Midtjylland 2-1:

Tabellino di Lazio-Midtjylland 2-1

Lazio (4-3-3): Provedel 6; Hysaj 6, Gila 5 (37′ st Casale 6,5), Romagnoli 6, Marusic 6; Milinkovic-Savic 6,5, Marcos Antonio 5,5 (10′ st Vecino 6), Basic 5,5 (10′ st Cataldi 6); Felipe Anderson 6,5, Cancellieri 5,5 (10′ st Pedro 7), Zaccagni 7,5 (28′ st Romero 6,5).

A disp.: Maximiano, Magro, Luis Alberto, Radu. All.: Sarri 6,5



Midtjylland (4-3-3): Lossl 6,5; J. Andersson 5 (8′ st Thychosen 5,5), Dalsgaard 5,5, Sviatchenko 6, Paulinho 6 (37′ st Dyhr sv); Martinez 6 (37′ st Juninho sv), Charles 5,5 (16′ st Kaba 5,5), Evander 5,5; Isaksen 6, Dreyer 6, Chilufya 5 (8′ st Sisto 5,5).

A disp.: Olafsson, Ugboh, Gartenmann, Kouakou Byskov, Nibe, Ortiz. All.: Capellas 5,5



Arbitro: Stefanski (Pol)

Marcatori: 8′ Isaksen (M), 36′ Milinkovic Savic (L), 13′ st Pedro (L)

Ammoniti: Romagnoli, Zaccagni, Gila, Vecino (L); Andersson, Juninho, Sviatchenko (M)

Espulsi: –