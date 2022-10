Risultati Europa League 3° Giornata e Classifiche Gironi 6/10/2022: Sturm Graz-Lazio 0-0 e Roma-Betis 1-2

EUROPA LEAGUE 3° GIORNATA: RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE

Risultati importanti nella terza giornata della fase a giorni di Europa League, che regala sempre tante emozioni e gol.

Nel Gruppo E, colpaccio del Manchester United sul campo dell’Omonia a Nicosia, mentre la Real Sociedad vince con agevolezza contro lo Sheriff Tiraspol.

Nel Gruppo F, la Lazio non riesce ad andare oltre un pareggio in trasferta contro lo Sturm Graz, mentre il Feyenoord pareggia in maniera rocambolesca contro il Midtjylland.

Nel Gruppo H, il Monaco e la Stella Rossa distruggono il Ferencvaros e il Trabzonspor volando in classifica.

Nel Gruppo A, il PSV Eindhoven umilia lo Zurigo in Svizzera, mentre l’Arsenal distrugge il Bodo-Glimt vincendo lo scontro diretto per il primo posto.

Nel Gruppo C, solo un pareggio tra HJK Helsinki e Ludogorets, mentre la Roma perde clamorosamente in casa contro il Betis Siviglia.

Nel Gruppo D, colpaccio dell’Union Berlino a Malmoe al termine di una partita anche sospesa, mentre altra impresa del Royal Saint Gilloise, che vince anche in trasferta contro lo Sporting Braga.

Nel Gruppo B, il Fenerbahçe vince in casa contro l’AEK Larnaca, mentre il Rennes supera la Dinamo Kiev di misura.

Infine, nel Gruppo G, il Fribugo vince lo scontro diretto contro il Nantes, mentre l’Olympiacos viene umiliato in casa da un magnifico Qarabag.

Europa League 2022-2023, Risultati Gruppo A

Zurigo-PSV 1-5: 10′ e 15′ Vertessen, 22′ e 55′ Gakpo, 35′ Simons, 87′ Okita (Z)

Arsenal-Bodo/Glimt 3-0: 23′ Nketiah, 28′ Holding, 85′ Vieira

Europa League 2022-2023, Classifica Gruppo A

Arsenal 6*, Bodo-Glimt 4, PSV Eindhoven 4*, Zurigo 0

*una partita in meno

Europa League 2022-2023, Risultati Gruppo B

Rennes-Dinamo Kiev 2-1: 23′ Terrier, 33′ Tsygankov (DK), 89′ Doue

Fenerbahce-AEK Larnaca 2-0: 26′ Batshuayi, 80′ aut. Mamas

Europa League 2022-2023, Classifica Gruppo B

Rennes 7, Fenerbahçe 7, AEK Larnaca 3, Dinamo Kiev 0

Europa League 2022-2023, Risultati Gruppo C

HJK-Ludogorets 1-1: 10′ Tissera (L), 55′ Hetemaj

Roma-Betis Siviglia 1-2: 34′ rig. Dybala, 40′ Rodriguez (B), 88′ Luiz Henrique (B)

Europa League 2022-2023, Classifica Gruppo C

Betis Siviglia 9, Ludogorets 4, Roma 3, HJK 1

Europa League 2022-2023, Risultati Gruppo D

Malmoe-Union Berlino 0-1: 68′ Becker

Braga-Royale Union SG 1-2: 49′ Ruiz, 86′ Nilsson (R), 94′ Sykes (R)

Europa League 2022-2023, Classifica Gruppo D

Saint Gilloise 9, Sporting Braga 6, Union Berlino 3, Malmoe 0

Europa League 2022-2023, Risultati Gruppo E

Omonia-Manchester United 2-3: 34′ Ansarifard (O), 53′ e 84′ Rashford, 63′ Martial, 85′ Panagiotou (O)

Sheriff-Real Sociedad 0-2: 53′ Silva, 62′ Elustondo

Europa League 2022-2023, Classifica Gruppo E

Real Sociedad 9, Manchester United 6, Sheriff Tiraspol 3, Omonia Nicosia 0

Europa League 2022-2023, Risultati Gruppo F

Sturm Graz-Lazio 0-0

Midtjylland-Feyenoord 2-2: 23′ Szymanski, 44′ rig. Kokcu, 54′ Isaksen (M), 85′ Juninho (M)

Europa League 2022-2023, Classifica Gruppo F

Lazio 4, Sturm Graz 4, Midtjylland 4, Feyenoord 4

Europa League 2022-2023, Risultati Gruppo G

Friburgo-Nantes 2-0: 48′ Kyereh, 72′ Grifo

Olympiacos-Qarabag 0-3: 68′ Owusu, 82′ Vesovic, 86′ Sheydayev

Europa League 2022-2023, Classifica Gruppo G

Friburgo 9, Qarabag 6, Nantes 3, Olympiacos 0

Europa League 2022-2023, Risultati Gruppo H

Monaco-Trabzonspor 3-1: 14′ e 46′ pt rig. Ben Yedder, 55′ Disasi, 72′ Bakasetas (T)

Stella Rossa-Ferencvaros 4-1: 27′ e 60′ Kanga, 35′ Mitrovic, 50′ Katai, 71′ Zachariassen (F)

Europa League 2022-2023, Classifica Gruppo H

Ferencvaros 6, Monaco 6, Trabzonspor 3, Stella Rossa 3