Risultati Europa League 1° Giornata e Classifiche Gironi 15-16/9/2021: Galatasaray-Lazio 1-0, Leicester-Napoli 2-2

EUROPA LEAGUE 1° GIORNATA: RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE

Tantissimi gol e risultati clamorosi nella prima giornata della fase a gironi di Europa League.

Nelle gare del pomeriggio, la Lazio perde ad Istanbul contro il Galatasaray per un clamoroso ed imbarazzante autogol di Strakosha nel Gruppo E, dove però il Marsiglia pareggia contro la Lokomotiv Mosca.

Nel Gruppo C il Legia Varsavia aveva sbancato Mosca contro lo Spartak nella giornata di ieri, mentre il Napoli riesce a pareggiare in rimonta a Leicester con la doppietta decisiva di Osimhen in serata.

Nel Gruppo F la Stella Rossa batte lo Sporting Braga e il Midtjylland pareggia contro il Ludogorets, mentre nel Gruppo G succede di tutto nella vittoria del Betis contro il Celtic a Siviglia e il Bayer Leverkusen supera di misura il Ferencvaros.

Nel Gruppo H colpaccio del Genk a Vienna contro il Rapid, mentre il West Ham batte la Dinamo Zagabria nel big match del girone.

Nelle gare della serata, nel Gruppo A il Lione vince il big match contro i Rangers a Glasgow e solo un pareggio senza reti tra Sparta Praga e Brondby, mentre nel Gruppo B pareggio spettacolare tra PSV e Real Sociedad a Eindhoven e vittoria di misura del Monaco contro lo Sturm Graz.

Infine, nel Gruppo D il Fenerbahce ferma l’Eintracht a Francoforte e l’Olympiakos batte l’Antwerp grazie alla superiorità numerica.

Europa League 2021-2022, Risultati Gruppo A

Brondby-Sparta Praga 0-0

Rangers-Lione 0-2 (23′ Ekambi, 55′ Slimani)

Europa League 2021-2022, Classifica Gruppo A

Lione 3, Sparta Praga 1, Brondby 1, Rangers 0

Europa League 2021-2022, Risultati Gruppo B

Monaco-Sturm Graz 1-0 (66′ Diatta)

PSV-Real Sociedad 2-2 (32′ Gotze, 34′ Januzaj, 39′ Isak, 54′ Gakpo)

Europa League 2021-2022, Classifica Gruppo B

Monaco 3, Real Sociedad 1, PSV 1, Sturm Graz 0

Europa League 2021-2022, Risultati Gruppo C

Spartak Mosca-Legia Varsavia 0-1: Kastrati

Leicester-Napoli 2-2 (9′ Perez, 64′ Barnes, 69′ e 87′ Osimhen)

Europa League 2021-2022, Classifica Gruppo C

Legia 3, Napoli 1, Leicester 1, Spartak Mosca 0

Europa League 2021-2022, Risultati Gruppo D

Eintracht Francoforte-Fenerbahce 1-1 (10′ Ozil, 41′ Lammers)

Olympiakos-Anversa 2-1 (52′ El Arabi, 75′ Samatta, 87′ Reabciuk)

Europa League 2021-2022, Classifica Gruppo D

Olympiakos 3, Fenerbahce 1, Eintracht 1, Antwerp 0

Europa League 2021-2022, Risultati Gruppo E

Galatasaray-Lazio 1-0 (68′ aut. Strakosha)

Lokomotiv Mosca-Marsiglia 1-1 (59′ Under, 89′ Anjorin)

Europa League 2021-2022, Classifica Gruppo E

Galatasaray 3, Marsiglia 1, Lokomotiv Mosca 1, Lazio 0

Europa League 2021-2022, Risultati Gruppo F

Stella Rossa-Braga 2-1 (75′ Rodic, 76′ Galeno, 85′ Katai)

Midtjylland-Ludogorets 1-1 (4′ Isaksen, 32′ Despodov)

Europa League 2021-2022, Classifica Gruppo F

Stella Rossa 3, Ludogorets 1, Midtjylland 1, Sporting Braga 0

Europa League 2021-2022, Risultati Gruppo G

Betis-Celtic 4-3 (15′ Ajeti, 27′ Juranovic, 32′ Miranda, 35′, 53′ Juanmi, 51′ Borja Inglesias, 89′ Ralston)

Leverkusen-Ferencvaros 2-1 (8′ Mmaee, 37′ Palacios, 69′ Wirtz)

Europa League 2021-2022, Classifica Gruppo G

Betis 3, Bayer Leverkusen 3, Celtic 0, Ferencvaros 0

Europa League 2021-2022, Risultati Gruppo H

Rapid Vienna-Genk 0-1 (92′ Onuachu)

Dinamo Zagabria-West Ham 0-2 (22′ Antonio, 51′ Rice)

Europa League 2021-2022, Classifica Gruppo H

West Ham 3, Genk 3, Rapid Vienna 0, Dinamo Zagabria 0

