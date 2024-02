Risultati Andata Spareggi Conference League 15/2/2024

CONFERENCE LEAGUE ANDATA SPAREGGI PLAY-OFF: RISULTATI E MARCATORI

Solito spettacolo e divertimento nelle sfide di andata degli spareggi di Conference League, che ha visto sfidarsi le retrocesse dalla seconda coppa europea contro le seconde classificate di questa competizione.

Nelle partite del pomeriggio, succede di tutto e di più tra Royale Union Saint-Gilloise e Eintracht Francoforte, che si fa rimontare dal vantaggio, vittoria di misura dell’Olympiacos contro il Ferencvaros, mentre il Molde supera il Legia Varsavia al termine di una partita infinta e lo Sturm Graz distrugge lo Slovan Bratislava.

Nelle partite della sera, invece, l’Ajax pareggia all’ultimo secondo in casa contro l’incredibile Bodo-Glimt, colpaccio clamorosa della Dinamo Zagabria a Siviglia contro il Betis, vince il Maccabi Haifa in casa contro il Gent, mentre non si fanno male Servette e Ludogorets.

Risultati e marcatori:

Molde-Legia Varsavia 3-2 13′, 19′ Gulbrandsen, 26′ Kaasa, 63′ Josué, 70′ Augustyniak

Olympiacos-Ferencvaros 1-0 83′ El Kaabi

Union Saint-Gilloise-Eintracht Francoforte 2-2 3′ Chaibi, 11′ Kalajdzic, 32′ Rasmussen, 68′ Nilsson

Sturm Graz-Slovan Bratislava 4-1 4′ Biereth, 10′ Rodrigues, 27′ Stankovic, 63′ Kiteishvili, 91′ Camara

Ajax-Bodo/Glimt 2-2 17′, 64′ Gronbaek (B); 91′ van den Boomen; 97′ Berghuis (A)

Real Betis-Dinamo Zagabria 0-1 76′ Petkovic (D)

Maccabi Haifa-Gent 1-0 67′ Pierrot (M)

Servette-Ludogorets 0-0