Risultati Andata Quarti Europa League 13/4/2023: Feyenoord-Roma 1-0 e Juventus-Sporting Lisbona 1-0

EUROPA LEAGUE ANDATA QUARTI DI FINALE: RISULTATI E MARCATORI

Serata non proprio indimenticabile per il calcio italiano nelle sfide di andata dei quarti di finale di Europa League.

Infatti, il primo turno si è aperto con la sconfitta della Roma a Rotterdam contro il Feyenoord, contro cui si sono infortunati Dybala, Abraham e Pellegrini, quest’ultimo reo di aver sbagliato un calcio di rigore.

Sfiora il colpaccio il Royal Union Saint Gilloise, che viene ripreso proprio nel finale di partita dal Bayer Leverkusen, che avrà l’arduo compito di vincere in trasferta in Belgio la prossima settimana.

Basta un gol alla Juventus per vincere il primo incrocio con lo Sporting Lisbona, ma servirà una grande prestazione in Portogallo per difendere questo minimo vantaggio e conquistare il passaggio del turno.

Suicidio sportivo del Manchester United, in vantaggio di due reti con la doppietta di Sabitzer, che si fa clamorosamente rimontare negli ultimi dieci minuti pareggiando in casa contro il Siviglia.

Risultati e marcatori:

Feyenoord-Roma 1-0: 54′ Wieffer

Juventus-Sporting Lisbona 1-0: 74′ Gatti

Bayer Leverkusen-Royal Union Saint Gilloise 1-1: 51′ Boniface (R), 83′ Wirtz (B)

Manchester United-Siviglia 2-2: 15′, 21′ Sabitzer (M), 85′ Navas (S), 92′ En Nesyri (S)