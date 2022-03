Risultati Andata Ottavi Europa League 9-10/3/2022: Atalanta-Bayer Leverkusen 3-2

EUROPA LEAGUE ANDATA OTTAVI DI FINALE: RISULTATI E MARCATORI

Spettacolo e divertimento nelle sfide d’andata degli ottavi di finale di Europa League.

Nelle gare del mercoledì, colpaccio dell’Eintracht Francoforte a Siviglia contro il Betis, tenendo conto anche di un rigore sbagliato che avrebbe, di fatto, chiuso già i giochi per la qualificazione, ancora in bilico soprattutto a causa dell’abolizione della regola del gol in trasferta, che non vale più doppio.

Nell’incrocio che sa di calcio europeo di altissimo livello, il primo round va a Lione, che sbanca il Dragao battendo il Porto, al quale viene annullato un gol all’ultimo secondo.

Nelle partite del giovedì, a causa dell’eliminazione a tavolino dello Spartak Mosca contro il Lipsia, già qualificato ai quarti di finale, a causa della guerra tra Russia e Ucraina, il Siviglia supera di misura il West Ham.

Vince e convince l’Atalanta contro il Bayer Leverkusen grazie ad una meravigliosa prestazione dei due attaccanti, ma bisognerà sudare per difendere il minimo vantaggio la prossima settimana in terra tedesca.

Solo un pareggio senza reti tra Barcellona e Galatasaray, mentre il Rangers Glasgow distrugge la Stella Rossa e il Monaco perde clamorosamente contro lo Sporting Braga in Portogallo.

Risultati e marcatori:

Betis Siviglia-Eintracht Francoforte 1-2: 14′ Kostic (E), 30′ Fekir (B), 32′ Kamada (E)

Porto-Lione 0-1: 59′ Paquetà

Lipsia-Spartak Mosca 3-0 a tavolino

Siviglia-West Ham 1-0: 60′ El Haddadi

Atalanta-Bayer Leverkusen 3-2 11′ Aranguiz (BL), 23′ Malinovskyi, 25′ e 49′ Muriel, 63′ Diaby (BL)

Barcellona-Galatasaray 0-0

Braga-Monaco 2-0 3′ Ruiz, 89′ Vitinha

Rangers-Stella Rossa 3-0 11′ Tavernier (rig.), 15′ Morelos, 51′ Balogun

Migliori Bookmakers AAMS