Risultati Andata Ottavi Europa League 6-7/3/2024: Sporting Lisbona-Atalanta 1-1, Roma-Brighton 4-0 e Milan-Slavia Praga 4-2

EUROPA LEAGUE ANDATA OTTAVI DI FINALE: RISULTATI E MARCATORI

Si sono disputate le sfide d’andata degli ottavi di finale di Europa League, che hanno visto protagoniste tre squadre italiane.

Buon pareggio per l’Atalanta a Lisbona sul campo dello Sporting nell’anticipo del mercoledì, che permette ai bergamaschi di portarsi in vantaggio in vista della prossima settimana.

Clamorosa schiacciante vittoria della Roma, che strapazza il Brighton and Hove Albion all’Olimpico dimostrando di aver ritrovato definitivamente la continuità di prestazioni e rendimento.

Tutto fin troppo facile anche per il Liverpool, che distrugge lo Sparta Praga, mentre il Bayer Leverkusen viene fermato sul campo del Qarabag al termine di una partita al cardiopalma.

Vince anche il Milan in casa contro lo Slavia Praga al termine di una partita ben iniziata, grazie alla superiorità numerica, ma con due reti subite contro una squadra ostica.

Perdono clamorosamente Villarreal e West Ham in trasferta contro Marsiglia e Friburgo, mentre i Rangers Glasgow fermano il Benfica sul pareggio rocambolesco.

Risultati e marcatori:

Sporting Lisbona-Atalanta 1-1

Qarabag – Bayer Leverkusen 2-2 (26′ Benzia (Q), 45’+2′ Juninho (Q), 70′ Wirtz (B), 90’+2′ Schick (B)

Roma – Brighton 4-0 (13′ Dybala, 43′ Lukaku, 64′ Mancini, 68′ Cristante)

Sparta Praga – Liverpool 1-5 6′ Mac Allister (L), 25′ Nunez (L), 45’+3′ Nunez (L), 46′ aut. Bradley (S), 53′ Diaz (L), 90’+4′ Szoboszlai (L)

Benfica – Rangers 2-2 7′ Lawrence (R), 45’+1′ Di Maria rig. (B), 45’+5′ Sterling (R), 67′ Goldson aut. (R)

Friburgo – West Ham 1-0 81′ Gregoritsch

Marsiglia – Villarreal 4-0 23′ Veretout, 28′ aut. Mosquera, 42′ Aubameyang rig., 59′ Aubameyang

Milan – Slavia Praga 4-2 34′ Giroud (M), 36′ Doudera (S), 44′ Reijnders (M), 45’+1′ Loftus-Cheek (M), 65′ Schranz (S), 85′ Pulisic (M)