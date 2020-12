Risultati 13° giornata Serie B 19-12-2020

I risultati della 13° giornata di Serie B con la classifica aggiornata: vincono Brescia, Cremonese, Vicenza e Pisa

Dopo il colpaccio del Pordenone a Chiavari contro la Virtus Entella e il pareggio senza reti tra Frosinone e Salernitana negli anticipi del venerdì, la tredicesima giornata di Serie B ha regalato risultati importanti e tanto spettacolo.

Prima di tutto, risulta assolutamente clamorosa la vittoria del Pisa al Via del Mare contro il Lecce, che conferma l’ottimo stato di forma dei toscani, capaci di collezionare il quarto risultato utile consecutivo e fermare i pugliesi dopo sette risultati utili consecutivi, ma tre pareggi nelle ultime tre partite.

Tutto secondo le previsioni, invece, per il Brescia, che vince in casa contro la Reggiana senza troppi patemi, conquistando il quarto risultato utile consecutivo, mentre si tratta della seconda sconfitta consecutiva per gli emiliani.

Vince nei minuti di recupero anche il Venezia contro l’Ascoli nello scontro diretto per la salvezza, rialzando la testa dopo il ko dello scorso turno e affondando definitivamente i marchigiani, sempre più penultimi in classifica con la seconda sconfitta consecutiva.

L’ultima squadra a portare a casa i tre punti è la Cremonese, anche in questo caso in uno scontro diretto per la salvezza, ma contro il Cosenza, che si ferma dopo la vittoria di pochi giorni fa permettendo ai lombardi di tornare alla vittoria dopo tre partite, in cui avevano collezionato solo due punti.

Infine, solo un pareggio nel big match tra Chievo e Empoli a Verona, anche a causa dell’espulsione di Renzetti, che significa ancora primo posto con un punto di vantaggio per i toscani e secondo pareggio consecutivo, ma terzo risultato utile consecutivo, per gli scaligeri.

