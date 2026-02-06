Risparmia con stile: le migliori action cam cinesi da acquistare

Sono ormai diversi anni che le action cam sono diventatoeun oggetto tech di dominio pubblico. L’Action Cam è uno strumento divenuto famoso da pochi anni, è piccolo, maneggevole e leggero e ti permette di registrare video in ottima qualità anche nelle situazioni più difficili. Infatti è utilizzato da coloro i quali necessitano di riprese video in ambito sportivo e non solo. Quello che differenzia le action cam dalle fotocamere tradizionali è l’estrema maneggevolezza e la loro praticità. Grazie all’arrivo sul nostro mercato delle action cam cinesi, anche chi non è disposto a spendere un patrimonio ha la possibilità di possederne una.

Le Action Cam cinesi hanno un prezzo generalmente più basso delle rispettive concorrenti Americane o Europee. Proprio questa caratteristica ne fa un prodotto molto apprezzato sul mercato, anche perchè le prestazioni di questi prodotti sono assolutamente all’altezza. Spesso sono dotate di ottiche grandangolari utilizzate per esaltare le visioni di paesaggi e delle bellezze che ci sono attorno, rendendo le riprese video una fantastica esperienza a 360 gradi. L’obiettivo delle Action Cam è quello di riprendere un qualcosa in movimento, ciò è più importante della qualità dell’inquadratura. Per questo motivo, non è importante che questi dispositivi siano dotati di grandi schermi. Spesso sono anche dotate di Wi-Fi, caratteristica molto apprezzata da chi ha l’esigenza di interfacciarle con uno smartphone oppure con un PC.

In questo articolo, quindi, vogliamo riportarvi alcune tra le migliori Action Cam cinesi che può offrire il mercato nel 2022, queste possono trovarsi anche su Amazon.

Le migliori Action Cam cinesi

Per poter stilare una lista di quelle che secondo noi sono le migliori action cam cinesi, abbiamo tenuto conto di alcune caratteristiche.

Materiale : Una buona Action Cam deve essere resistente, anche in vista di possibili immersioni ed eventuali urti.

: Una buona deve essere resistente, anche in vista di possibili immersioni ed eventuali urti. Risoluzione : La maggior parte delle Action Cam cinesi o economiche, non presenta una risoluzione eccellente. Tuttavia esistono buone alterative e con una buon ripresa video dipendente da framarate e bitrate.

: La maggior parte delle cinesi o economiche, non presenta una risoluzione eccellente. Tuttavia esistono buone alterative e con una buon ripresa video dipendente da framarate e bitrate. Qualità video : Esistono Action Camera con risoluzione che varia da Full HD a 4k .

: Esistono Action Camera con risoluzione che varia da a . Accessori : Molte Action Cam sono dotate di numerosi accessori per adattarle ad ogni situazione

: Molte sono dotate di numerosi accessori per adattarle ad ogni situazione Prezzo: Il prezzo è fondamentale, in base a quanto si spende si può optare per una qualità medio- bassa o medio-alta. Tuttavia bisogna tener conto delle promozioni online che spesse volte vi consentono di prendere un buon prodotto a prezzo scontatissimo.

Gookam 4K 60fps

L’Action Cam Gookam è una Action Cam realizzata in buon materiale in alluminino ed equipaggiato da un display LCD di 2 pollici.

Permette di registrare video i UHD (non interpolato) fino ad un 1080p a 60fps. Dotato di stabilizzatore per immagini digitali fino a 1080p. Presenti diversi preset per le riprese subacquee e la funzione “Car Mode” che trasforma l’action com in dashcam. Possibilità di controllarla in remoto tramite applicazione disponibile sia su Android che su iOs.

Specifiche tecniche:

Risoluzione foto: 20 M / 14 M / 12 M / 10 M / 8 M | Display: IFT LCD Touchscreen 2” | Connettività: Wifi, Mini USB, uHDMI | Massima risoluzione: 4K 60fps | Batteria: Li-Ion 1000 mAh

Acquistala in OFFERTA su AMAZON

APEXCAM 4K

Tra le action cam cinesi, non può mancare il modello dell’Apexcan, una delle più gettonate su Amazon grazie al suo costo veramente basso. Questa action cam ha la stessa forma delle classiche in commercio ed è dotata di una risoluzione4K Ultra HD per i video a 60 fps e con un comparto fotografico da 20 megapixel. Come altri modelli è provvista da un telecomando a polso che vi permetterà di gestire in remoto il dispositivo in modo semplice e veloce.

Provvista di scocca di protezione per essere utilizzata anche durante le immersioni conimpermeabilità fino a 40 metri di profondità. Insieme all’action cam vi arriveranno a casa anche accessori per farvela utilizzare in qualsiasi circostanza grazie ai numerosi supporti di cui è prevista. Compatibile sia con iOS che con Android, potrete condividere filmati e fotografie direttamente su social Network.

Specifiche tecniche

Brand: Apexcam | Modello: 4K Action Cam | Impermeabilità: fino a 40 metri di profondità | Accessori: vari supporti inclusi | Risoluzione video: 4K 60fps | Risoluzione fotografica: 20 megapixel | Batteria: 2 x 1350 mAh | Dimensioni: 6 x 4 x 2.5 cm | Peso: 470 grammi |

Acquistala in OFFERTA su AMAZON