Ripresa Premier League, calendario: date e orari

In Inghilterra è tutto pronto per terminare la stagione. Il calendario è stato ufficializzato ed è una vera e propria maratona che parte il 17 giugno e termina il 2 luglio. Si giocherà ogni giorno, con le squadre che avranno tre giorni di riposo da una gara all’altra. Il Liverpool si prepara così ad alzare il titolo atteso da 30 anni

La Premier League è pronta alla ripresa. Le squadre hanno iniziato il countdown per quello che sarà un vero e proprio tour de force per portare a termine la stagione. Dopo lo stop forzato dalla pandemia del Coronavirus, in Inghilterra è tutto pronto per tornare nei campi da calcio, con le giuste misure di sicurezza che rispettino l’emergenza sanitaria.

Il calendario è stato ufficializzato ed è fitto di gare di alto livello. Si parte mercoledì 17 giugno, con i recuperi Aston Villa – Sheffield United e Manchester City – Arsenal. Poi sarà una vera maratona, con le partite che si giocheranno ogni giorno della settimana, anche il lunedì, considerato fino ad allora un giorno non adatto al calcio.

Il massimo campionato inglese terminerà il 2 luglio, con il big match Manchester City – Liverpool. La squadra di Jurgen Klopp è stata fino ad ora la dominatrice assoluta, maturando un vantaggio di 25 rispetto agli uomini di Pep Guardiola. Una corsa praticamente in solitaria quella del Liverpool, che dopo 30 anni esatti può alzare il 19esimo titolo della sua storia.

Tutte le gare della competizione verranno trasmesse su Sky e anche in chiaro su BBC, emittente televisiva nazionale inglese. Ovviamente tutte le sfide verranno disputate rigorosamente a porte chiuse, senza la presenza del pubblico sugli spalti.

Ecco il calendario completo della Premier League:

Mercoledì 17 Giugno

19:00 Aston Villa v Sheff Utd

21:15 Man City v Arsenal

Venerdì 19 Giugno

19:00 Norwich City v Southampton

21:15 Spurs v Man Utd

Sabato 20 Giugno

13:30 Watford v Leicester City

16:00 Brighton v Arsenal

18:30 West Ham v Wolves

20:45 AFC Bournemouth v Crystal Palace

Domenica 21 Giugno

15:00 Newcastle United v Sheff Utd

17:15 Aston Villa v Chelsea

20:00 Everton v Liverpool

Lunedì 22 Giugno

21:00 Man City v Burnley

Martedì 23 Giugno

19:00 Leicester City v Brighton

21:15 Spurs v West Ham

Mercoledì 24 Giugno

19:00 Man Utd v Sheff Utd

19:00 Newcastle United v Aston Villa

19:00 Norwich City v Everton

19:00 Wolves v AFC Bournemouth

21:15 Liverpool v Crystal Palace

Giovedì 25 Giugno

19:00 Burnley v Watford

19:00 Southampton v Arsenal

21:15 Chelsea v Man City

Sabato 27 Giugno

13:30 Aston Villa v Wolves

Domenica 28 Giugno

17:30 Watford v Southampton

Lunedì 29 Giugno

21:00 Crystal Palace v Burnley

Martedì 30 Giugno

21:15 Brighton v Man Utd

Mercoledì 1 Luglio

19:00 Arsenal v Norwich City

19:00 AFC Bournemouth v Newcastle United

19:00 Everton v Leicester City

21:15 West Ham v Chelsea

Giovedì 2 Luglio

19:00 Sheff Utd v Spurs

21:15 Man City v Liverpool

