Ripresa Liga, ecco il calendario: si riparte l’11 giugno, ultima giornata il 19 luglio

La Liga ripartirà l’11 Giugno con il derby andaluso tra Siviglia e Betis e si concluderà il prossimo 19 Luglio, ma molto dipenderà dall’evoluzione della pandemia in Spagna.

Con un comunicato ufficiale, il Consiglio Nazionale dello Sport spagnolo ha fatto sapere che la Federazione spagnola (RFEF) e la Liga hanno concordato assieme allo stesso Consiglio il calendario per concludere la stagione sportiva.

Il campionato spagnolo ripartirà giovedì 11 Giugno con il derby andaluso tra Siviglia e Betis, dove sarà reso anche omaggio alle vittime causate dal Coronavirus. La ventottesima giornata offrirà anche una grande sfida al San Mamés tra Athletic Bilbao e Atletico Madrid.

Per quanto riguarda Barcellona e Real Madrid, i blaugrana saranno impegnati contro il Maiorca al San Moix, mentre i blancos se la vedranno al Santiago Bernabeu contro l’Eibar. Tutte le partite saranno disputate a porte chiuse, ma la Liga inserirà l’audio stadio registrato dei cori tifosi per evitare di far sentire le conversazioni tra giocatori, arbitri e staff tecnici.

La stagione calcistica spagnola dovrebbe terminare il weekend del 18-19 Luglio, ma molto dipenderà dall’evoluzione della pandemia. Per quanto riguarda le fasce orarie, le partite saranno divise in tre fasce e non potranno avere inizio prima delle 19:30.

Nelle prossime ore, inoltre, il governo spagnolo darà l’ok per gli allenamenti collettivi a partire dal 1° Giugno. A riportarlo è il quotidiano Mundo Deportivo che scrive come la Liga abbia già fatto sapere di ciò ai club tramite circolare

