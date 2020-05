Ripresa Coppa Italia, calendario: semifinali il 13-14, finale il 17 giugno

La Coppa Italia riprenderà il 13 ed il 14 Giugno con la disputa delle semifinali di ritorno tra Juventus e Milan e tra Napoli ed Inter. La finale si giocherà tre giorni dopo all’Olimpico di Roma.

Con l’annuncio ufficiale della ripartenza del campionato di Serie A, è stata anche stabilita la ripresa per la Coppa Italia che è ormai vicina alle sue battute conclusive. Il torneo riprenderà una settimana prima dell’inizio del campionato previsto per il 20 Giugno, vale a dire il 13 Giugno.

Ad annunciarlo è stato il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora che ha espresso la sua soddisfazione per essere riusciti a fissare una data precisa. Ora la palla passa al premier Giuseppe Conte che è pronto a cambiare il decreto che vieta le manifestazioni sportive, anche a porte chiuse, sino al 14, per permettere il completamento della competizione.

Per concludere la Coppa Italia mancano solo tre partite, vale a dire le due semifinali di ritorno e la finalissima. La prima partita è Juventus-Milan allo Stadium ed è fissata per il 13 Giugno, mentre il giorno successivo si giocherà Napoli-Inter al San Paolo. L’atto conclusivo si giocherà all’Olimpico di Roma il 17 Giugno.

Tale calendario, però, non è andato affatto giù al presidente del Milan Scaroni che poche ore dopo l’annuncio ha protestato contro questa scelta. Il numero 1 dei rossoneri ha dichiarato come sia una scelta discutibile giocare due partite importanti in pochissimi giorni dopo uno stop lungo tre mesi.

Protesta alla quale si sono unite anche Juventus ed Inter che hanno espresso gli stessi dubbi del Milan. I nerazzurri, inoltre, sono pronti ad una scelta drastica pur di mostrarsi contrari alla nuova Coppa Italia e contro il Napoli potrebbero far giocare la primavera.

Mancano ancora due settimane alla ripresa del calcio in Italia ma, nonostante non si sia tornati in campo, è già iniziato il tempo delle polemiche.

